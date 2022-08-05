曾志豪：佩洛西訪台 誰是大輸家？

《環球時報》評論員胡錫進，一早已定下了幾條關於佩洛西訪台的應對準則——

（1）中國唯有用堅決的反制行動回擊美方挑釁。

（2）中國的反擊措施將會是排山倒海的，讓她的訪台成為一次冒險之旅。

（3）中國致力讓包括美國鷹派在內的人，必遭非常強烈的報復，其所遭受的損失，一定比他們試圖撈取的利益大得多。

結果佩洛西來了，也沒有什麼冒險之旅，全世界都看着航班行程，穩妥降落，還安心過了一晚夜。過夜訪問，並非每個政治人物會願意冒這個險的。

大陸反制措施的共通點

中國大陸的排山倒海反擊措施也出來了，包括禁止近七成的台灣食品進口大陸，禁止出口天然砂到台灣，懲戒「台灣民主基金會」、「國際合作發展基金會」等台獨頑固分子的關聯機構，在中國大陸境內拘捕長期台獨分子楊智淵，包圍台灣島的軍事演習。對了，還有一些吃意粉的「台獨」藝人「被出征」。

這些反制措施都有一個共通點，就是只針對台灣，沒有針對美國。沒有制裁佩洛西，沒有禁止富士康為蘋果手機代工生產，沒有嚴懲美國民主黨或美國任何智庫基金會，卻把憤怒都放在台灣身上。

的確，蔡英文沒有拒絕佩洛西的到訪，實在太可惡；但老胡（胡錫進）明明說，打擊報復的對象是美國啊，要令美國鷹派「得不償失」。台灣食品入不了大陸境，美國有半毛錢損失嗎？

於是傷害的，其實是那些沒有支持台獨、反而拼命向中國大陸示好的台商，或者於大陸工作的台灣藝人。對台灣島內，甚至對香港那些迫不及待獻忠誠的「港產戰狼」，起到什麼示範作用，「拭目以待」吧。

點燃了民族主義愛國熱情，卻不能兌現。「小粉紅」說「你要的是讓反華勢力覺得『你所謂的紅線可以隨便踩嗎』」；對於所有的解畫，更是一句回嗆：「你昨天不是這麼說的。」

如果這次佩洛西之旅，敲醒了民族主義的一場春夢，可真是代價沉重、得不償失。

作者是傳媒工作者

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[曾志豪]