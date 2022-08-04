納扎爾拜．葉爾肯：烏茲別克「七月示威」的地緣政治意義

烏茲別克乃「中亞經濟走廊」關鍵國之一

因此，7月初於烏茲別克西北部卡拉卡爾帕克（Karakalpakstan）爆發的「七月事件」，實質上比哈薩克今年的「血腥一月」更具地緣戰略競爭之大國博弈色彩。而與之密切相關的中吉烏鐵路，不僅是觀察這一大變局的主要風向標，同樣也是突破現有「瓶頸壟斷」的核心所在，其地緣戰略意義不言而喻。

需明確指出的是，烏茲別克憲法中的卡拉卡爾帕克，並非是自上而下絕對遵循中央的「民族自治行政區」，相反是可單方面決定自身未來命運歸屬的「主權共和國」，即同樣擁有自身所屬憲法、國旗、國徽、議會政府的「國中之國」。但不同於前蘇聯，烏茲別克的國家結構形式是單一制而非聯邦制。

除此之外，烏茲別克《公投法》（烏下議院官網所公布）則在其第一章第二條明確指出，公投議題中不包括改變烏茲別克共和國之領土完整的相關問題。

由此可見，隸屬單一制政體的卡拉卡爾帕克是一個完全不同於西方的「東方式主權共和國」，其難以調解且顯而易見的「矛盾特徵」，對烏國首都塔什干中央政府及上海合作組織而言，分別是體制危機和地緣挑戰。

不同於哈薩克「血腥一月」，烏茲別克「七月事件」爆發的性質之根本，是顯而易見的「權力架空」而非突如其來的「權力真空」。

解讀此次塔什干權力鬥爭的關鍵，分別是總統米爾濟約耶夫在事發「第一時間」所做的三大應急措施，即飛抵爆發示威的城鎮努庫斯（Nukus），並在「指摘」地方議員的同時，表示卡拉卡爾帕克法律地位保持不變；宣布卡拉卡爾帕克進入緊急狀態的同時，任命「忠於總統」的國民警衛隊指揮官為戒嚴官；以「健康原因」解除總統辦公廳主任的職務。

烏國總統兩選項 皆可徹底改變國家未來

面對突如其來的努庫斯事件，擺在烏國總統面前的是兩種選擇：要麼任其「親信」採用官僚式傳統「應急措施」；要麼「第一時間」以外科手術式強摘「毒瘤」。從地緣政治意義上講，兩者均可徹底改變國家的未來發展方向。

其中，前者一旦不慎便會使全面可控的區域族際衝突，升格為難以防控的全國示威抗議，進而步哈薩克「血腥一月」之後塵，迫使烏茲別克總統府「改朝換代」，並徹底改變原先以東西走向為核心的中亞河中鐵路交通一體化之現有發展格局。

作者納扎爾拜．葉爾肯（Yerkin Nazarbay）是武漢大學國際關係學系博士候選人、哈薩克國立大學經濟科學碩士

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[納扎爾拜．葉爾肯]