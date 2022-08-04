周曉嵐：商舖阻街執法乏力 「香港新市容」淪口號？

由政務司副司長領導的地區事項統籌工作組（工作組）提出，由8月開始展開「香港新市容」全港清潔運動，聲言希望透過運動，短時間提升香港環境衛生和市容，並確保運動可持續云云。當中工作組列舉地區根深柢固的問題，例如非法棄置垃圾、垃圾屋、阻塞街道等。

香港回歸以來不乏大規模的清潔運動，2003年SARS疫情後，時任政務司長曾蔭權統領全城清潔策劃小組推行大規模清潔運動，以「非常規打造清潔香港」重振旅客信心。2015年，又由時任政務司長林鄭月娥統領「全城清潔2015@家是香港」清潔運動，以改善社區環境衛生問題。特區政府每每發起大型清潔香港運動，都強調運動是以「創新」的行政管理方法解決環境衛生問題。

地區與高官交流壽終正寢

政府於2015年向立法會提交的《延續社區在「全城清潔2015＠家是香港」運動後的清潔工作》文件，強調政府如何與各個地區持份者合作解決社區衛生黑點，運動後更建議設立18區區議會環境衛生委員會定期交換意見平台，以加強區議會參與制訂地區環境清潔策略。

可是自2018年以後，政府再沒有公布任何有關定期意見交流平台的資訊；新一屆區議會上任後，政府再沒有邀請各區區議會代表參與政府高層意見交流平台，令所謂18區環境衛生交換意見平台「壽終正寢」。

特區政府屢次發起大型清潔運動，聲言徹底改善本港市容並提高市民生活質素，可是經過多番清潔運動，市容是否有顯著改善、地區環境衛生問題是否得到充分解決，相信市民自有公允評價。

李家超政府再次發起全城清潔運動，更承諾為香港帶來新市容，以展示新一屆政府積極回應市民需要的「施政新風格」。究竟所謂「香港新市容」的大型清潔運動，是以目標為本解決困擾市民多年的環境衛生問題，抑或只是另一個美好願景但未有持續效果的空中樓閣，有待李家超及其團隊以實質成果說服香港市民。

近年，市民對於環境衛生的投訴與日俱增，當中有關連鎖蔬菜鮮果直銷店，非法擴展營業範圍和阻街的投訴不斷增加。以本人服務的沙田區為例，兩個主要店舖非法擴展營業黑點是大圍美田路和積輝街，以及石門安群街京瑞廣場。過去3年，食環署已經接獲339宗就美田路和積輝街的投訴；至於石門京瑞廣場蔬菜鮮果舖自今年4月正式營業，短短兩個多月已收到65宗相關投訴。

店舖非法擴展營業 變本加厲

這類蔬菜鮮果直銷店，從進口供菜單位直接送到零售點，以割喉促銷手法吸引市民光頧，再以薄利多銷維持盈利。

「疫市」期間，這些蔬菜連鎖店財團趁商舖市場疲弱，大舉購置或租用地區民生店舖，擴大市場覆蓋網絡，因此蔬菜鮮果直銷店帶來的衛生問題，再不局限於深水埗、灣仔、北角等傳統市區，沙田、大埔、荃灣等地區亦深受影響。

縱使食環署多番強調會重點打擊這類店舖阻街行為，並增加資源加強環境衛生黑點的清潔工作，可是阻街、胡亂棄置垃圾、任意擴展營業範圍的問題依然嚴重。

不少市民有感食環署、警務處等執法部門束手無策，無法阻止這類影響社區衛生、破壞市容的情况在各社區蔓延，市民白白承受店舖阻街及擴展營業所帶來的負面影響。

上月底政務司副司長召開工作組第二次會議，要求各部門提交多個領域中，未有改善機制的環境衛生問題的短、中、長期解決方案，惟店舖擴展營業及阻街問題未有納入該次會議討論。究竟政府會如何處理店舖阻街問題，仍拭目以待。

動員民間力量 解決社區問題

若然李家超承諾新一屆政府將透過工作組統籌各部門工作，在短期內提升市民生活質素，並為香港帶來煥然一新的面貌，新政府則必須從速解決這項根深柢固的社區問題，當中更涉及多個部門的協作。

店舖擴展營業問題往往涉及私人業權，食環署可以管制的權力有限；地政總署作為管制私人土地契約和處理非法佔用土地的執法部門，應該更積極展開土地管制行動，向違反地契的業權人發出警告及懲處，以杜絕違規行為。

除不同部門的執法行動之外，政府亦應該主動聯絡各地區持份者，例如附近居民、業主立案法團、其他商戶等，動員民間力量，共同解決困擾多年的社區問題。

作者是民主黨區議員

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[周曉嵐]