陳帆川：Meta抄抖音 新聞機構成棄子

facebook和Instagram的newsfeed（動態消息）原本主要推送用戶讚好、追蹤或加為好友的帳號內容。雖然其演算法一直為人詬病，但用戶其實算是「自作自受」，因為只有他們追蹤了一大堆質素參差的內容農場專頁，newsfeed才會充斥垃圾內容。

如今兩平台效法抖音，於newsfeed積極地向用戶送上用戶並無追蹤的內容，意味用戶即使沒有追蹤任何專頁，都會在newsfeed看到源源不絕的新鮮內容。此舉美其名是用演算法提升用家體驗，實際上當然是希望讓用家更上癮。因為原本讓用戶半自主地選擇newsfeed內容的方法，遠不及如抖音般大幅度地向用戶推送新鮮內容上癮。

問題是，為什麼facebook的演算法常常被人罵，抖音的演算法某程度上更強大，卻沒什麼大醜聞？

在facebook天天被罵助長假新聞之際，抖音之所以獨善其身，因為該平台本身就沒什麼實際資訊，也沒什麼新聞，幾乎是一個純娛樂平台。概括地說，看抖音比看facebook更沒營養；既然本身沒營養，自然就沒有營養不良的問題。

新聞機構只能做好自己平台

全球新聞業都說抖音是未來，要早着先機；但談了幾年，不見得有什麼成功例子，最大原因是年輕人上抖音根本不是為了看新聞。新聞很難沒營養，也很難不載入資訊，你找記者來跳舞，在家裏發起挑戰，那些還算不算新聞片？新聞的本質，跟抖音整個平台根本格格不入。

本來facebook和Twitter尚可被新聞機構利用，因為它們可以導流至新聞網站，讓媒體吸引訂戶，而Instagram和抖音則一直拒絕向外導流。但隨着facebook「抖音化」，逐步放棄「營養」，它不再需要跟新聞機構合作來「洗底」，扮都唔使扮。據Axios報道（註），Meta將正式中止向新聞網站付錢買內容，早幾年押注跟facebook合作的媒體，損失慘重。

如果社交媒體的未來是沒頭沒腦沒營養，新聞機構難在社交媒體再佔一席之地，而只能做好自己平台，讓仍然渴求營養的人付費到訪。

註：Sara Fischer, "Scoop: Meta officially cuts funding for U.S. news publishers", 28 Jul 2022, Axios

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]