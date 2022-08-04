鄧鍵一：新採訪環境下法庭新聞的變化

法庭新聞如窗戶 可順帶提政治新聞

過去幾個月，我和同事訪問了一些現職新聞工作者，了解他們如何適應經歷重大變化後的採訪環境。他們坦言，在香港從事採訪工作愈來愈困難，主要涉及兩部分。首先是政治紅線，以前可以無所顧慮地採訪的題目，現在要再三思量。第二，隨着一些主要的政治團體及民間組織停止運作，新聞來源固然少了，他們也難找到人願意受訪、評論政治事件，或尖銳批評政府施政。有受訪者提到，在今天的採訪環境，法庭新聞是相對令人感到安全的場域，畢竟純粹引述證人、律師、法官等人在庭內的發言，道理上不可能不合法。有時候，法庭新聞是一個恰當的窗戶，讓他們順帶提及其他政治新聞。

不過，這不是說政治環境會令傳媒多做了法庭新聞，始終每間傳媒機構怎樣分配人手，都涉及很多資源和管理上的考慮。然而，鑑於近年多了人留意法庭新聞，加上受訪者的說法，我想進一步了解近年的社會環境，是否令傳媒機構在比例上多了報道與運動及國安法相關的法庭新聞。

我用「慧科」搜索，先按月份搜尋含「案件編號」一詞的新聞數目。覆蓋時段為2019年7月至2022年6月。由於「香港01」、《香港經濟日報》、《明報》、《東方日報》、《星島日報》較有系統地在每則法庭新聞最後加上「案件編號」，因此這個資料整理只包括這5家傳媒。然後，我以「案件編號AND（示威OR暴動OR煽動OR逃犯條例OR反修例OR反送中OR國安法）」為關鍵詞組，按月搜尋每家傳媒報道與反修例運動和國安法相關的法庭新聞數目，並計算出與運動及國安法相關的法庭新聞，佔整體法庭新聞的百分比。

涉國安法反修例新聞比例

去年3至6月見明顯高峰

如果綜合5間傳媒來看與運動及國案法相關法庭新聞的比例（圖1），運動初期當然比較低；踏入2019年9月，上升至近三成，之後一直平穩；到了2021年3月至6月，有一個比較明顯的高峰，主要因為那時候國安法落實了大半年，有一些反修例運動及國安法相關的案件，同時在那個時候審訊。唐英傑案於去年6月底開審，也吸引不少傳媒採訪。至2021年8月往後，大部分時候都有兩至三成的法庭新聞，跟反修例運動和國安法相關。也可以說，除了2021年3月至6月的高峰之外，整個時段都沒有很大分別。

如果按不同傳媒劃分，可以看到不同媒體的趨勢會有輕微差別。當然，傳媒之間的差異不會很誇張，例如每間傳媒同樣在2021年3月至6月有明顯的高峰。始終各間傳媒機構不論定位和立場，對新聞議程的規範都有基本共識。然而，當中的輕微差別也值得討論。

「香港01」有比較明顯向下的趨勢，從2019年8月開始，到2021年8月，大部分時候有三至四成的法庭新聞是跟反修例運動和國安法相關，其篇幅在個別月份更接近或超過一半。往後則下跌到一至三成的範圍。

《星島日報》和《香港經濟日報》的相關篇幅則大起大落，但是在兩年的時間段來看，沒有明顯的升降趨勢。

《明報》（圖2）和《東方日報》同樣有明顯的上升趨勢。不過前者的整體覆蓋率比《東方日報》高，上升趨勢也較顯著。

如果只看過去半年的話，《明報》跟其他報章的分別更加鮮明。過去6個月《明報》的法庭新聞，有33.5%跟運動或國安法有關，比其次的《星島日報》（24.8%）和《東方日報》（23.6%）多約一成。

相關新聞增 部分源於市場導向

回應本文前半部分的質性觀察。面對不確定的採訪環境，有新聞工作者認為，法庭新聞是一個比較安全的場域，讓他們提及可能相對敏感的政治議題。而量化分析部分則反映出，各間新聞機構因應其立場、定位、目標讀者等因素，對於有多熱中介入法庭新聞的場域，各有取捨。儘管過去兩年社會上已經沒有大規模動員，仍然有很多市民關心被捕者的狀况、法院判決的理據等等。換言之，《明報》和《東方日報》對相關新聞的上升趨勢，有一部分是市場導向的結果。而當中有幾大部分是來自新聞工作者的判斷，希望更多着墨與運動和國安法相關的法庭新聞，則需要更多研究去了解。

作者是香港恒生大學社會科學系助理教授

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[鄧鍵一]