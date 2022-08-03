洪錦鉉：「落到實處」 觸動人心

【明報文章】最近筆者受邀參與好幾場學習貫徹習近平主席七一重要講話精神的活動，多次引用全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍題為〈以習近平主席重要講話精神為指引 奮力譜寫「一國兩制」實踐新篇章〉，權威解讀習主席七一重要講話的要點。夏主任講辭中提及要把「四點希望」落到實處，筆者深深感受到「落到實處」最令現場人士有感觸。朋友說，夏主任實際上是提醒香港「行動最實際，行動要實際起作用」。即知即行，知行合一，「四點希望」包含很多範疇，筆者理解「落到實處」有以下幾層要求。
第一，謀事要實，切勿急於求成、藥石亂投，應當摸清實况、對症下藥。貫徹習主席重要講話精神，要找準每一項實際工作的關鍵處和着力處，做好謀劃，謀定而後動。
第二，做事要實。香港的發展再經不起蹉跎，不喊空洞口號，不做表面文章，要「擼起袖子加油幹」，幹出「踏石留印、抓鐵有痕」的實效。習主席多次指出「偉大夢想不是等得來、喊得來的，而是拼出來、幹出來的」。「民有所呼，我有所應」是習主席切切實實的要求，而「行政長官和特別行政區政府是香港的當家人，也是治理香港的第一責任人」。
第三，成事要實。行政長官李家超承諾「以結果為目標」，是對工作成效實實在在的諾言，讓人感受到民意必達、使命必達的壯志。習主席說「新一屆特別行政區政府要務實有為、不負人民，把全社會特別是普通市民的期盼作為施政的最大追求，拿出更果敢的魄力、更有效的舉措破難而進，讓發展成果更多更公平惠及全體市民，讓每位市民都堅信，只要辛勤工作，就完全能夠改變自己和家人的生活」，就是要求香港特區政府要把幹勁用在實際起作用的地方，讓香港市民從實實在在得益，從而認同政府是「想幹事，能幹事，幹成事」。
落到實處，是對精準行動的要求，更是對充分成效的要求。如夏主任所言：「習近平主席重要講話蘊含着鮮明的實踐邏輯，殷切希望新一屆特別行政區政府務實有為、不負人民，着力破解香港當前最直接最突出最迫切的問題，對香港實現良政善治具有很強的現實指引作用。」
作者是民建聯培訓委員會主席、香港青年時事評論員協會會董
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