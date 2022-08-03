洪錦鉉：「落到實處」 觸動人心

第一，謀事要實，切勿急於求成、藥石亂投，應當摸清實况、對症下藥。貫徹習主席重要講話精神，要找準每一項實際工作的關鍵處和着力處，做好謀劃，謀定而後動。

第二，做事要實。香港的發展再經不起蹉跎，不喊空洞口號，不做表面文章，要「擼起袖子加油幹」，幹出「踏石留印、抓鐵有痕」的實效。習主席多次指出「偉大夢想不是等得來、喊得來的，而是拼出來、幹出來的」。「民有所呼，我有所應」是習主席切切實實的要求，而「行政長官和特別行政區政府是香港的當家人，也是治理香港的第一責任人」。

第三，成事要實。行政長官李家超承諾「以結果為目標」，是對工作成效實實在在的諾言，讓人感受到民意必達、使命必達的壯志。習主席說「新一屆特別行政區政府要務實有為、不負人民，把全社會特別是普通市民的期盼作為施政的最大追求，拿出更果敢的魄力、更有效的舉措破難而進，讓發展成果更多更公平惠及全體市民，讓每位市民都堅信，只要辛勤工作，就完全能夠改變自己和家人的生活」，就是要求香港特區政府要把幹勁用在實際起作用的地方，讓香港市民從實實在在得益，從而認同政府是「想幹事，能幹事，幹成事」。

落到實處，是對精準行動的要求，更是對充分成效的要求。如夏主任所言：「習近平主席重要講話蘊含着鮮明的實踐邏輯，殷切希望新一屆特別行政區政府務實有為、不負人民，着力破解香港當前最直接最突出最迫切的問題，對香港實現良政善治具有很強的現實指引作用。」

作者是民建聯培訓委員會主席、香港青年時事評論員協會會董

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[洪錦鉉]