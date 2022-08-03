郭偉強：不容因工中暑熱死人

工作間防暑降溫規範落伍

勞工及福利局長表示，當局正研究在勞工處的預防中暑指引引入天文台暑熱指數，指天文台暑熱指數包括溫度、濕度等，更適合做熱壓力評估，可借用有關科學數據預防中暑。但不論是用溫度作參考，還是用暑熱指數，最重要是規範酷熱天氣下的工作時數、休息安排、停工安排及防暑降溫措施。

現時政府只用指引並不足夠，因為沒有明確指標可以依據。當局可以參考《廣東省高溫天氣勞動保護辦法》（《辦法》），列清楚不同溫度的工作安排。例如《辦法》規定最高氣溫達到攝氏39度以上，當日應停止戶外露天工作；37度以上至38度，全日戶外露天工作時間不得超過6小時，中午12時至下午4時暫停戶外露天工作；35度至37度以下，應採取換班輪休、縮短連續作業等。

如政府採用暑熱指數，應訂明指數到某一程度，僱主就應安排僱員輪班工作，以及於中午、下午最熱時段暫停戶外露天工作；如指數再高一些，當日應停止戶外露天工作，這樣才能有效防止員工中暑。

勞福局長表示研究引入暑熱指數，更新有關高溫工作安排的指引，但指引與上文提及的《辦法》不同，不會訂明什麼溫度度數下員工應該停工、什麼度數應縮短工時等。指引只供僱主參考；若僱主不遵從，僱員亦無可奈何。

引入香港暑熱指數並不足夠

此外，政府亦沒有打算就工作場所降溫措施提出明確的溫度要求。廣東省《辦法》明確要求用人單位採取降溫措施，使工作場所的溫度低於35度。其實，清晰、明確訂明溫度要求，對僱主來說亦是好事，有「度數」依據，可以採取通風、空調、灑水降溫等措施，達到目標溫度，預防員工中暑。

習近平主席在七一回歸慶典上的講話，貫穿着以人民為中心的思想，亦要求特區政府「務實有為、不負人民」。特區政府官員必須革新思維，不能繼續「無為而治」。勞工處的各類指引就是無為而治的樣板，因為指引從來都是模稜兩可、沒有指標；直至員工發生事故受傷、喪命，事後才判罰僱主，到時身體已傷、人命已殞，於事無補。

特區政府在防中暑立法上要突破固有思維，不要再用「指引」蒙混過關，應該參考內地做法，按溫度／暑熱指數明確訂立停工、休息時間等安排，並訂明工作場所的溫度要求。由政府擔起保障員工的主體責任，而非把保障僱員的責任下放到僱主身上。

作者是勞工界立法會議員

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[郭偉強]