陳宇：俄烏衝突焦灼複雜 和平前景非常渺茫

在戰場上，焦點依然是頓巴斯地區，即俄羅斯第二階段「特別軍事行動」的主要目標。隨着利西昌斯克7月初被攻克，俄方實現了對盧甘斯克州全境的控制，第二階段目標還剩頓涅茨克州烏方控制領土，約佔該州總面積45%。

當前俄軍已結束休整，其地面部隊開始向靠近俄軍陣地的謝維爾斯克、巴赫穆特推進，以期盡快拿下這兩座城市，從而與伊久姆等方向的俄軍合圍頓涅茨克州烏控區的軍事、政治中心——斯拉維揚斯克、克拉馬托爾斯克。

若俄軍進展順利，那麼頓涅茨克州其他地區的烏軍將很難繼續堅守，俄方將很有可能就此完成其第二階段特別軍事行動目標，控制整個頓巴斯。整體上看，由於烏軍前期在頓涅茨克州建立了有效的防禦工事，西方海馬斯火箭炮等重型武器也紛紛參戰，當前俄方推進速度較緩慢，對頓涅茨克州的攻勢恐怕還要持續一段時間。

俄或續擴戰線 已準備好長期作戰

儘管如此，俄方已開始了第二階段特別軍事行動之後的佈局。俄羅斯總統普京表示，俄國在戰場上還沒有「動真格」；俄聯邦安全委員會副主席梅德韋傑夫和秘書帕特魯舍夫則重提烏克蘭去納粹化、去軍事化等全局性的目標；俄外長拉夫羅夫也表示，俄方目標不限於頓巴斯，還包括赫爾松、扎波羅熱等地；俄國防長紹伊古命令俄軍在各個方向加強攻勢；此外，俄羅斯將為烏克蘭公民發放俄護照的範圍擴展至烏全境，並立法要求俄國企業支持軍隊行動。還有消息稱，9月中旬，俄方或有對當前俄控區的重要政治安排。凡此種種，都顯示俄方或將繼續擴大戰線，並已做好長期作戰的準備。

烏方亦在積極佈局，在赫爾松、扎波羅熱一線部署反攻，宣稱要在冬天前打敗俄羅斯，還對克里米亞放出「狠話」。扎波羅熱核電站遇襲等事件顯示，除頓巴斯焦點外，赫爾松、扎波羅熱等南部沿海地區，也愈來愈成為俄烏衝突新熱點。若俄軍未來有第三階段特別軍事行動，俄烏雙方將可能在敖德薩、哈爾科夫等地展開激烈爭奪。

當前俄烏衝突不僅是俄烏兩國在戰場上的較量，更是一場俄羅斯與西方之間的混合戰。在戰場外，各方圍繞制裁、能源、糧食等問題鬥得不可開交，進一步增加了衝突的複雜性。歐盟已推出第七輪對俄制裁，內容包括禁運黃金、擴大黑名單等措施。俄國則拿起「能源牌」，通過控制「北溪1號」輸氣管道流量等方式對歐洲施壓。

歐洲已陷「新冷戰」 比舊冷戰更凶險

唯一的好消息，可能是聯合國、土耳其與俄烏雙方分別簽署「烏克蘭糧食安全運輸倡議」，試圖解決烏糧食出口問題。這意味各方仍有意願與能力坐下來談，解決一些共同關注的問題。但這份「倡議」能否真正落實，還存在變數。至於和平談判的前景，由於俄與烏和西方目標差異巨大，戰場依然焦灼，未分勝負，短期內看不到希望，俄烏衝突至少將拖至冬天。

俄烏衝突是一場牽動全球戰略格局的較量。北約在「北擴」的同時，進一步強化於東歐的部署；俄則在白俄羅斯加強軍力。實際上，俄羅斯與北約之間已完全沒有緩衝地帶。由於雙方在地緣「分裂線」上均陳有重兵，未來擦槍走火的風險不斷上升，歐洲實際上已陷入「新冷戰」。

由於這場「新冷戰」缺乏舊冷戰時的危機管控機制與渠道，因此很可能比舊冷戰更加凶險。期待各方能夠放棄對抗思維，坐到談判桌前，給和平一個機會，緩解歐洲和全球安全風險。

作者是中國現代國際關係研究院歐亞研究所所長助理、副研究員

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[陳宇]