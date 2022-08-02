何俊傑：藉過渡房屋創建基層醫療網絡

今年中，我們舉辦社會房屋營運機構的內部交流會，分享如何協助居民經歷第五波新冠疫症。當時不少社房居民確診或成為密切接觸者，衛生防護中心應接不暇，醫院要求確診者不要入院，確診居民及密切接觸者只能留在家，每天擔心自己身體狀况，既要做深喉唾液測試，又要搶購日常生活用品，居民唯一聯絡得上的只有社房的社工。駐守的社工會協助有需要的居民收集及運送唾液樽，將最新防疫資訊在WhatsApp群組內分享，又將防疫物資掛在單位外，支援居民原址隔離。

基層健康單靠政府難成事

有些機構更鼓勵住戶做「全民」快速測試，由於社房的鄰里關係好、信任夠，很多住戶都響應及匯報測試結果，令機構可準備應對措施。當時大人、小朋友留在家，擔心被感染或感染後如何復元，因此社工安排小組讓住戶線上接觸，分享抗疫方法，大大減低住戶對病情的憂慮，亦讓確診住戶得以參考經驗安心在家養病。到疫情稍為緩和，社房的公共空間成為小朋友唯一活動地方，大人亦走出來協助派送防疫物資給劏房戶。

這場抗疫經驗告訴我們：如果社區沒有這種關係及聯繫，沒有對疾病預防及身心健康的介入，公共衛生、基層健康單靠政府是難以成事的。後來我們亦發現，就連基層健康發展得十分成熟的英國，疫情下醫院及家庭醫生亦不勝負荷，因此近年當地除了着眼遙距醫療，還強調動員現有社區資源及與地區團體合作，以補醫療制度的不足。

值得留意的是，英國加大力度推行以鄰里為本的「社會處方」（social prescribing）支援服務，設立「社區連結員」，協助家庭醫生了解病人的社會需要，轉介和跟進他們參與社區團體舉辦的健康、藝術、綠色、財務管理等活動。因為他們相信身心健康問題源於很多社會條件，包括住屋、社會孤立、家庭關係、就業、收入、運動、飲食習慣等，同時成立一個由跨界別（例如社福、醫護、體藝）組成的社創學院，協助在地區及鄰舍層面推動不同主題的醫社協作計劃。

這間社創學院會聯繫不同志願團體及地區組織，例如房屋機構、食物銀行、藝術中心、綠色團體、社區中心，介紹醫社合作的服務手法，鼓勵他們設計新服務；又與政府及私人基金會合作，設立資助計劃，支援社區團體設計與健康、藝術、綠色、社區營造等相關的活動，特別應對新冠病毒的影響。針對長期病患者，政府亦引入健康教練及其他遙距科技，與病人共同建立健康管理計劃，以跟進他們的生活習慣。

助居民提升自我管理能力

反思這些不同經驗，為進一步鞏固社區健康的應對能力，社聯除了提供社會房屋，在深水埗欽州街組合社會房屋項目更與聖雅各福群會推行「住屋＋健康平台」，利用社區工作手法，在屋苑內外空間推廣健康生活，同時聯繫中大醫學院那打素護理學院推行社會及健康評估。在這個構思下，中大研究團隊運用新科技（例如以人工智能分析眼底照的微絲血管）及動員護理人員為居民評估身心健康狀况。一如所料，雖然社房可改變基層居民的生活質素，但仍發現有逾半的成年居民有心血管疾病風險，亦面對焦慮及缺乏運動等情况。地區康健中心亦有參與其中，如居民同意，這些評估資料會轉移至康健中心，以跟進他們的個人健康需要。

預防性的健康工作，不止處理疾病的表徵，更重要是協助居民建立健康生活習慣、提升自我管理能力。因此社房機構會參考社康評估結果，嘗試募集資金，及利用地區康健中心的資源推行幾項社區營造和健康活動，並且發揮社房內的公共空間，營造運動或公共藝術場所。

「社醫合作」模式 建立社區資本

此外，透過培育街坊成為健康大使及在朋輩互動關係下，營造居民自己為社區建立健康生活的文化。針對有長期病的高風險（包括精神健康）人士，他們需有專業的健康指導。故中大研究團隊嘗試建立健康導師的培訓，訓練社工、活動助理等，跟進居民的健康習慣轉變。我們期望透過搭建這種鄰舍層面的社醫支援平台，強化社區能力，做好疾病預防的準備。

培育這種「社醫合作」方式，除了適用於過渡房屋，也可擴展至其他不同住屋，讓基層健康工作更易接觸街坊。如果政府能擴大「健康護理及促進基金」或其他相關基金的範圍，同時在民間物色一些社創機構與地區康健中心合作，並與地區團體醞釀及設計不同社醫合作計劃，這不單可強化基層健康的社區支援網絡，還有助建立社區資本、推動社區復元。

作者是香港社會服務聯會項目總監（社會房屋）

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[何俊傑]