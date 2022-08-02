狄志遠、崔定邦：開拓土地 兼顧公義

現時的城市規劃制度、土地運用原則及郊野公園設立，經歷了許多代香港人和專業人士的共同認可，平衡了規劃流程、土地持有人利益和社會公義。土地規劃影響到市民的居住環境和業主利益，他們往往在城規會會議上提出大量意見，當局需要解釋；城規會亦會就市民及公眾的意見，要求當局修訂及提出補救方案。

因此，新思維認為盡力保留現有規劃程序中的公眾參與程度，絕對符合公眾利益，某程度上是公眾意見對施政影響的驗證，亦避免出現進一步爭拗，導致市民或業權人採取法律訴訟，進一步拖慢規劃程序。新思維呼籲市民、關注城市規劃的人士及保育團體，密切留意政府動向，及早向政府表達意見。

建議兩途徑加快城規程序

早前政府向北區區議會提出發展部分高爾夫球場用地，及擴展粉嶺北部部分土地，作公營房屋用途，邏輯上應會獲得地區支持。然而區議會反對有關建議，主要是擔心道路負荷及不符合將來「北部都會區」發展意向。事件反映，政府提出的規劃建議不一定滿足到地區人士的訴求。

新思維建議當局採取以下兩個途徑，加快城市規劃程序。首先，增加城規會委員數目，有足夠委員分組舉行各類個案會議，加快審議速度；另外在一些重大規劃項目，例如北部都會區、明日大嶼、龍鼓灘規劃等，在開展前期規劃研究期間諮詢區議會及環團意見，既尊重區議會制度，亦避免研究報告發表後遭遇太大的反對意見，及早吸納民間聲音。

此外，政府委託顧問公司展開的規劃研究進度緩慢。例如「將軍澳第137區規劃及工程研究」，於2016年尾已經啟動，足足經歷5年，直至現在仍然進行中。該區佔地約100公頃，面積相當於5個維園，當時的目標是希望該區成為一個容納10萬人的新發展區，並為創新科技發展行業提供用地。

房屋問題主因政府意志不足

將軍澳第137區用地早在千禧年左右已經填海建成，至今20多年都未有發展，一直閒置作堆放泥頭用途。

香港要解決住屋問題，已經成為國家領導人眼中的香港最重點工作。過去特區政府是否未夠落力處理供應問題，不再談論。啟德早前建設有3000個「方艙」的小區，如果特區政府有豪情壯志，希望解決劏房戶迫切的惡劣居住問題，可以立即在將軍澳第137區興建臨時房屋，參考啟德小區的比例，最少可建房屋數目多達3.5萬間，極其嚴峻的劏房問題，可在幾個月內立即紓緩。我們認為本地房屋問題，源於過去政府的意志不足，遠遠大過程序問題。

作者狄志遠是新思維主席、立法會議員，崔定邦是新思維副主席

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[狄志遠、崔定邦]