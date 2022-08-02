歐陽五：佩洛西「跨欄」 考驗美國「護欄」

其一，美國一面強調為中美關係設護欄，一面卻有重要人物試圖「跨欄」。此事充分展現美國對華政策的兩面性、矛盾性和冒險性：美國國務院網站在其「美台關係事實清單」裏一度刪除「不支持台獨」的表述，後又重新放回；拜登政府口頭表態堅持「一中」，反對改變台海現狀，實際行動卻在「切香腸」，不斷掏空「一個中國」；按美方說法，作為眾議院議長的佩洛西有權決定自己的出訪地，但佩洛西與拜登同屬民主黨，對外傳遞的也均是美國官方態度。

這種反覆性、多變性、兩面性，突顯美國在戰術層面「唱雙簧」裏應外合，以使美方利益最大化的操作手法，反映了在戰略層面對華既競爭也要合作、既遏制也有需要的矛盾心態，以及在外交信譽上言行不一、出爾反爾、誠信不足的一貫特徵。這也突出反映了當前美國政府在外交方面只講「術」卻無「道」，缺少真正的外交家，並不真懂外交，存在治理能力危機，令人擔憂。

其二，台灣在利益與代價之間應如何權衡？佩洛西作為美國第三號政治人物，如果訪台成行，民進黨當局定然將其視為一筆難得的政治資產。但實際上，隨着事情發酵和後果推演，民眾愈發明確台灣不僅不會從中獲得實質受益，還將被綁到火藥桶上，成為「地球最危險之地」；包括民進黨本身，也將因此次置台灣於險地而喪失民心。近來島內已掀起抵制佩洛西訪問的聲浪，島內民眾更藉機會看清「美國保護台灣」的實質是「送你武器和送你見上帝」。這或許將成為引發島內政治氣候發生反轉的契機。

台海危機 並不遙遠

其三，中國的和平發展之路遭遇外部衝擊時如何應對？和平崛起是中國的理性審慎選擇，和平統一也是中國大陸解決台灣問題的優先選項，但和平之路伴隨着挑釁、攻擊與遏制。中國文化有倡導謙遜、忍讓與和氣的一面，但同樣強調對正義、國家利益的堅決守護。孔子說「以直報怨，以德報德」。台灣問題事關中國核心利益和民族感情，無論從實力還是從情理上，中國都不會也不能在此問題上讓步。况且師出有名，正義在中國這一邊。

台海危機並不遙遠，第一次世界大戰啟幕的偶然性仍讓世界心有餘悸，俄烏衝突給全球帶來的負面效應依然在蔓延。無論是聚焦民族復興進程、想「做好自己事」的中國大陸，還是國內問題重重、從阿富汗撤軍、拒絕向烏克蘭派兵的美國，抑或夾縫中的台灣，恐都不想迎接一場戰爭。

但挑起危機的美國政客對和平負責了嗎？無論是為了拉抬民主黨中期選情，還是要在職業生涯結束前畫上「濃墨重彩」的一筆，甚至是為遮掩家族經濟醜聞，佩洛西訪台都是將黨爭、權勢、個人利益置於美國整體國家利益之上，更不必談把世界和平放在眼裏。

美國《華盛頓郵報》發表社論，公開勸說佩洛西勿在此時訪台。美國智庫專家Bonnie S. Glaser和Zack Cooper聯名投書《紐約時報》，直言佩洛西此時竄訪台灣太過危險。美國有線新聞網絡（CNN）北京分社前社長Mike Chinoy警示，如果現在局勢升級，將由台灣和美軍承擔後果。《經濟學人》早在今年5月就指出，假如台海衝突發生，那將是一場災難，不僅會導致中美兩個核大國之間發生武裝衝突的風險提升，而且會對全球經濟造成影響。

理性糾偏 為中美關係留轉圜空間

這些理性聲音，美國政府和佩洛西聽進多少？美國政府所說的中美「護欄」在哪裏？有很多聲音說佩洛西被輿論綁架到「不得不訪」的尷尬境地，美國政府也被綁架到「是否對華示弱」的「政治正確」問題上。但須知不管是美國政府還是佩洛西本人，作出理性抉擇糾偏，不但不是「示弱」，還恰恰展現了在最後關頭美國理智「護欄」的存在，也是對美國利益、世界和平的負責任。如此，世人都會樂見，同時亦為中美關係留下觸底回升的轉圜空間。

但願「佩洛西訪台」最後只是對中美關係護欄的一次危機測試。

作者是時事評論員

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[歐陽五]