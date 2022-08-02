張薇薇：從5次習拜通話 看中美差異和中國選擇

綜合5次通話雙方發布的新聞稿，可以看出中美兩國顯著的思維和行事差異。

思維方式上，中國式「天下觀」與美國式「利益觀」截然不同。習近平主席幾乎在每次通話中，都會強調中美兩國作為聯合國安理會常任理事國和世界前兩大經濟體所肩負的特殊國際責任。在最近一次通話中，習近平指出世界「發展和安全兩大赤字不斷突顯」，中美雙方要「推動地區熱點問題撤火降溫，助力世界盡快擺脫新冠疫情，走出經濟滯脹困局和衰退風險」。這體現了中華傳統文化一以貫之的「天下觀」、集體意識和責任意識，而這些也正是中國提出「人類命運共同體」理念的價值觀源頭。

拜登講話則更多聚焦於國家利益相關的具體問題，強調維護美國人民的安全、繁榮與價值觀，保護美國工人利益，與盟友伙伴合作應對挑戰等。這是一種根植於「民族國家」理念、以本國國家利益為根本追求的思維方式。折射到國際關係中，往往會導向輸贏的算計和對抗考量。

行事路徑上，中國式「合作化解分歧」和美國式「戰略競爭＋風險管控」也顯著相異。習近平在去年9月通話中指出，中美關係「不是一道是否搞好的選擇題，而是一道如何搞好的必答題」。中國將中美關係的方向定為「搞好」，為此更願意着眼廣泛共同利益、做大合作「蛋糕」，最終實現雙贏。對中美間的分歧和敏感問題，主張通過對話予以管控和解決。

拜登政府堅持用「戰略競爭」框定中美關係，而「競爭」往往意味着爭個高下、分出輸贏。從競爭視角處理中美關係，合作很難成為優先選項。人權、關稅、病毒溯源、台灣等議題都是博弈之牌。拜登同習近平5次通話，一面在人權、經濟政策、烏克蘭危機等問題上施壓，一面表示要管控風險、設置「護欄」，防止「競爭」滑向「衝突」。拜登親自提出「四不一無意」（美國不尋求同中國打「新冷戰」、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持「台獨」，無意同中國發生衝突），目前看更像是管控風險的策略，而非對華關係的指導原則。

鬆動中美僵局 須正視雙方差異

在上述差異中，風險管控無疑是兩國難得的共識。台灣問題是中美關係的最大風險點，理應引起高度重視。就這一敏感問題，美方目前採取不斷冒進、看誰先眨眼的做法極具挑釁意味。佩洛西作為美國眾議院議長，是美國第三號政治人物，她訪台的政治意義絕不可能被「府會分立」的說辭所淡化。聯想到2012年日本政府的「購島」舉動，導致釣魚島周邊海巡形勢改變，此次佩洛西若執意竄訪台灣，改變現狀的首要責任也只能由美方背負。

除預防衝突，中美關係的僵局若想有所鬆動，就必須承認和正視兩國思維及行事方式的差異，並做出改變。

中國有數千年文明史，近幾十年國家建設和對外政策，尤其是對發展中國家外交政策的成功，顯然離不開傳統哲學思維的支撐。美國政客如能盡早拋卻傲慢，以更平等姿態嘗試理解和借鑑中國式思維及處事方式，中美交往的基礎就會從源頭上得到加強。

中國從近代以後已逐漸接受「民族國家」和「國家利益」的概念，在融入戰後國際秩序的過程中，也主動學習和適應美國主導制定的國際規則。現在中國踏上國家復興的征途，勢必要更快適應新的「戰略競爭」環境，在已然變化的外部條件中繼續探索國家發展與成長機會。

至少從目前看，美國無意同中國討論「戰略競爭」的基本框架和規則。美國單方面制定對華競爭戰略，由3個部分組成：一是投資自己，增強本國實力；二是聯合盟友，使中國發展的外部環境更苛刻；三是同中國保持溝通，避免雙邊關係滑向衝突。

展開對美政策大討論 制訂新戰略

對此，中國可在國內展開對美政策的大討論：如何定位美國在中國下階段發展的角色和作用；是開啟與美國的全方位競爭，還是佈局關鍵領域的競爭；中美在有限領域開展合作，需服務怎樣的總體目標；對美政策是着眼維持「雙贏」還是「單贏」；如何處理中美戰略競爭與推動構建「人類命運共同體」的關係等。

中國要制訂一整套新的對美戰略。這套戰略應在延續和發揚傳統文化對人類共同利益的追求、對多樣性的包容，及強調「和」、「合」精神的基礎上，借鑑美式競爭觀和利益觀，在新的歷史條件下，助力中華民族復興之路。

作者是中國國際問題研究院國際戰略研究所副所長、副研究員

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[張薇薇]