劉國勳：重劃濕地界線 發展保育可雙贏

《北部都會區發展策略》提出設立3個濕地保育公園，總面積約2000公頃，而政府將在北都大力推動創科，惟新田科技城僅有500多公頃的創科及房屋用地，兩者比例不合常理，且有違「雙城三圈」原則。北都未來將設新口岸促進灣區互聯互通，若發展時被佔地廣闊的濕地保育公園分隔，圈內緊密合作勢必大打折扣。筆者認為，濕地保育應重質不重量，濕地公園面積大大增加，對香港未必是好事；最理想做法是將規劃集中，盡可能貼近最具生態價值的拉姆薩爾濕地，使其成為聚集各種生物的重點棲息地，才能最有效促進生物多樣性。

政府未來必須發展與保育並行，釋放土地發展的同時亦成立基金投入保育。例如本地的塱原自然生態公園，部分旱田和荒廢農地成功修復為濕地生境，讓塱原增加約8公頃濕地。過去數年雀鳥在塱原繁殖的數目有增無減，反映出濕地生態是需要投入資源打理，才可令總體生態價值不減反升。同時也要在政策上拆牆鬆綁，並與各持份者充分溝通，令緩衝區內的現成土地地盡其用，亦可為濕地生態的可持續保育提供更多可能性。

圈地不作為 只是「精神式保育」

香港新界北部與深圳接壤的有一片佔地約1784公頃的「濕地保育區」，當中約1500公頃屬拉姆薩爾濕地，為國際重要濕地之一；城規會在1990年代，便在保育區邊緣劃出一段約500米闊、覆蓋約1200公頃面積的土地，指定為「濕地緩衝區」。兩者都受《城市規劃條例》管制，例如發展緩衝區時必須證明項目不會嚴重影響生態，確保濕地生態完整。

現時保育區與緩衝區均面臨很大挑戰。據香港濕地保育協會文件，濕地保育區約有800公頃魚塘，惟當中200公頃已荒廢；濕地緩衝區則只有約10%是零散分佈的魚塘，約240公頃土地已規劃作發展用途，當中大部分為閒置土地或棕地。緩衝區內的土地與濕地關係不大，固定500米的範圍似乎只是當年政府「隨意一劃」。不同團體多年來都有視察濕地緩衝區，發現區內土地在過去20年出現極大變化，一方面魚塘因政府圈地後不作為而被填平及荒廢，大部分棕地亦變成貨倉或燒烤場；而在規劃緩衝區前，已存在不少貨櫃場、車場，政策容許這些作業繼續運行，許多位置已轉換成棕地作業，結果未能做到環境及生態保育之餘，土地亦未能作最適當發展。

過去不少人高舉保育旗幟而禁止討論濕地發展，但圈地保育不作為，只是「精神式保育」。無可否認濕地是非常重要的生態環境，政府應將極具生態價值的濕地集中，連成一個大面積的濕地地帶，引入妥善而恰到好處的管理，而非放任濕地自生自滅。

保育轉移 結合發展與保育

現行條例對濕地的使用有很多限制，以致不少土地持份者未能對土地作更有效運用，導致部分土地被丟空，浪費資源。筆者認為政府可考慮適度放寬對現有濕地的運用，令土地業權人可更積極利用資源發展，同時不破壞保育生態。雖然市民大眾有保育意識，但政府在教育上亦可作更多推廣，讓市民加深對濕地的認識，了解發展與保育可以並行。

筆者過去一直提倡要檢視有關政策，除了建議放寬地積比、縮窄緩衝區範圍外，亦可參考外地做法，釋出緩衝區內生態價值較低的土地，例如發展荒廢的棕地和乾涸魚塘，並從發展收益中撥出專項，保育真正高生態價值的環境，通過保育轉移模式，以數量換取高質量的濕地，既可更有效發揮濕地功能，亦有效紓解民困，平衡發展與保育，呈雙贏局面。

除了濕地，新界北有不少河道及明渠，政府在規劃北部都會區時，筆者建議政府積極活化河道及明渠，推動親水文化，改善水質之餘亦令河道鳥類、魚類物種增加，令整個區域的生態得到真正提升。

作者是立法會議員

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[劉國勳]