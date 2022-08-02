吳希文：重劃濕地界線 不要劃走后海灣未來

濕地保育區及濕地緩衝區兩條界線，源於1997年《后海灣地區魚塘生態價值研究報告》（下稱《報告》），建議把香港境內后海灣面積廣泛的魚塘劃為濕地保育區，沿濕地保育區外500米則劃為濕地緩衝區。1999年，規劃署根據《報告》建議制定了「規劃指引編號12B」；2014年，兩條界線進一步向東延伸，覆蓋蠔殼圍、馬草壟一帶土地。

再追溯更早，其實早於1988年，環境保護署委託顧問進行的《后海灣綜合環境管理研究報告》（Deep Bay Integrated Environmental Management Study Report），確認后海灣濕地的重要，其中一項建議是為后海灣設立緩衝區。1993年，城規會制定了「規劃指引編號12」。1994年，城規會就南生圍發展敗訴後，發出了「規劃指引編號12A」，清楚列明魚塘的保育意向。指引把后海灣分為緩衝區第一區和第二區，算是濕地保育區及濕地緩衝區的前身。兩條界線，從來都不是亂劃，而是經詳細研究、具科學根據擬定。

再重溫1997年《報告》，會發現當年的顧問認為應把整個研究範圍的魚塘，即米埔自然護理區和后海灣一帶的魚塘，當作是一個生態系統和整體的生境；任意把一部分魚塘分割計算，都不可能為后海灣的鳥類提供足夠食物。把某些魚塘標籤為本質上對鳥類的價值較高，而把「低價值」的魚塘改作其他用途而不影響鳥類，並不妥當。

另一方面，當年魚塘面積減少的同時，后海灣雀鳥數字卻上升，當時有意見認為可藉機釋出土地作其他發展。《報告》指這論調假設資源可以運用到最大限度去維持一定數目的雀鳥，但生境的承載力實際上是由不同因素相互影響而決定，包括雀鳥來源地、食物資源多少及環境干擾程度。當時雀鳥數目上升，是因為華南很多生境遭破壞甚至消失，來港的雀鳥實是來避難。

重劃界內土地發展 損濕地生態完整

重劃濕地界線，把界內聲稱低生態、已破壞的土地釋放發展，正正與《報告》提及把整個后海灣生態系統看成一個整體、多方面評估對生境承載力影響背道而馳。特別是被形容為「棕」迹處處的濕地緩衝區內，事實上仍有面積較大的濕地，也有數個供鷺鳥棲息、繁殖的鷺鳥林，這些生境本身與濕地保育區之間的生態連結極為密切。

多年來重複講了又講，濕地緩衝區的規劃意向，是保護濕地保育區內的魚塘和濕地生態完整，並禁止進行會對濕地保育區內魚塘的生態價值帶來負面干擾影響的發展。他日濕地緩衝區若被縮減，影響的其實不止濕地緩衝區，濕地保育區亦不能倖免。

換個角度，即使不視重劃濕地界線為洪水猛獸，反而是積極保育的契機，「入界」的濕地——特別是濕地保育區的濕地，固然更易被政府集中收回作濕地保育公園，爭議較小，但被剔出界外的濕地，往後保育的誘因會否更少？現時濕地緩衝區內不少土地用途的規劃意向，本身亦容許有限度的住宅發展，以換取發展商承諾修復、管理發展地盤內餘下的魚塘或濕地。這些濕地修復、管理的要求，發展商他日可以一概不理，名正言順地搞發展。這對保育政策提供更多元的保育模式，及處理公眾觀感，都似乎不是好事。

未來發展密度增 緩衝區成「唞氣位」

望望濕地界線的另一邊——北環線鐵路規劃進行中，可預期凹頭、牛潭尾、新田站上蓋及毗鄰土地，必定集中更高密度發展；政府已就新田／落馬洲地區樞紐展開規劃，部分土地地積比已高見7倍，等同市區、新市鎮發展規模；元朗東成里有發展商一直向城規會提交規劃申請，建議的住宅最高有44層。

發展密度較低的濕地緩衝區，未來可能成為新界西北內后海灣一帶僅餘的「唞氣位」，對維持區內發展密度，顯得更加重要。如果這道最後防線因為重劃濕地緩衝區界線而收窄，最後高樓林立，政府想像中的「城市與鄉郊結合，發展與保育並存」的獨特都會景觀，亦只會是海市蜃樓。

北部都會區下政府破格提出透過收回私人魚塘及濕地，建立3個濕地保育公園，推行更有效益的保育管理，本身方向並無不妥。要符合「創造環境容量的積極保育政策」的行動方向，政府更應整體善用濕地緩衝區土地，配合濕地保育公園的規劃設計，及繼續規管區內發展密度，而非重劃界線釋出土地發展，劃走后海灣的未來，劃走人鳥宜居的優質自然環境。

註：政府新聞網，〈黃偉綸：研放寬濕地緩衝區地積比〉，2021年8月2日

作者是長春社公共事務經理

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