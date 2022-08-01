鄭立：人人准探病危家屬 就無特權爭議

然而根據報道，傷者家屬近日抵港，衛生署獲授權人員可在不明的「特定情况」下，批准受檢疫人士暫時離開檢疫地點，進醫院探望危重親屬。當公眾長期受制於各種防疫政策，連一般大眾去醫院探訪親屬都受限時，檢疫當中——也就是風險比一般人高的人，竟然可進入醫院。

對公眾而言，問題很簡單：那是否代表任何人只要有家屬病危，受隔離檢疫者以至一般民眾，就可以突破防疫政策，在「獲授權人員批准」下去探訪呢？獲授權人員根據什麼標準去批准呢？

這是市民的疑問。畢竟疫症已經兩年有多，包括本人在內，有親屬在這段時間病危而去世的人應該不少，在探訪時候被防疫政策妨礙而見不到親屬最後一面的人，不勝其數；或者身在海外，知道隔離檢疫時期太長，而放棄回港探望者亦有之。

倘人人都無法這樣做，平等之下大家都會接受；但現在卻發現並不是如此。這難免讓公眾感到，大家同樣是人，感情與親情的價值明顯有貴賤之分；同是親情，對某些人來說就人道為重，對另外一些人卻是防疫為重。

如果滴水不漏並不那麼重要，不需要一刀切禁止，而在某些事情上可以讓步的話，那整個防疫政策恐怕已經破產。何不考慮直接取消所有防疫政策，讓所有人都可以去探訪自己的病危親屬，甚至直接取消隔離政策及一切其他防疫政策？反正有沒有這些政策，香港還是每天有人感染，但至少不會再有特權爭議，而人人都可以見自己的病危家屬。

部分人有權，部分人無權，那就叫特權。如果人人都有權做，那就不會是特權了。

作者是專欄作家

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[鄭立]