黃燕怡：應對MIRROR事件 政府須改善資訊發放

意外發生第二天早上楊潤雄帶隊，聯同勞福局長和康文署長到現場視察，並當場回答記者提問，正式公布調查小組的組成，包括機電工程署亦會參與調查。新班子7月上任，還未滿一個月，已見隊形。

政府及時回應 表現及格

對意外事故反應及格，可從四方面評論。一是回應及時，事件發生兩小時後已有回應，與過往政府「慢幾拍」相比，可算回應迅速。二是指明主責人員及說明如何跟進調查意外。事故重大，政府如果只是出來說兩句關注、譴責之類的說話，只會給予市民大眾「抽水」的感覺。監督職業場所安全乃政府之責，政府表明會深入調查、找出違規者，加以嚴懲，這才算對市民有所交代。

三是照顧市民情緒。事故在眾目睽睽下發生，事發後網上影片瘋傳，不少市民看到事發過程後深感不安，而且對舞蹈員如此重傷亦感難過又傷心。官員見記者時已表明，有需要人士可致電社會福利署熱線，由社署轉介。但敗筆之處是其後政府的臉書（facebook）專頁「添馬台」發布了社署影片，片中人講解面對創傷的應對方法，但所言並非口語，而是難明的官樣文章，一般人聽了都未必能夠理解；而且影片提到兩周後仍感不安才向社署求助，相信這說法與政府原意不一致。

不安和傷痛最重要是即時安慰，看看香港紅十字會即時啟動心理支援熱線，就是為達此目的。社署拍片回應事件可說是事無前例，但新瓶舊酒，行動雖有突破，卻沒有擺脫固化思維，仍然施展「太極手」來推搪塞責，還幸當局反應夠快，影片播出後不久已被下架。

酌情處理檢疫安排 緊貼民心

四是願意突破常規、酌情處理。傷重舞蹈員的父母在海外趕回港，按規定需隔離檢疫7天。不少市民感同身受，知道父母一定心急如焚想見兒子，不知如何熬過7天隔離。喜出望外的是，李家超7月29日下午已向傳媒表示，醫務衛生局已主動向對方提出，會安排家人抵港後到醫院探望傷者，當局會全面配合傷者家人需要。

整件事的處理手法，新一屆班子並沒有讓人失望。然而，社署影片反映政府部門的官僚之風仍有待改革，主管臉書的官員亦沒有做好把關工作，容許影片上架，讓處理過程蒙上污點。另一值得探討的，就是信息的傳遞途徑。

無善用社交媒體接觸市民

整個事件中，政府當局都沒有善用社交媒體傳遞信息。政府成立小組徹查、酌情處理家人來港安排，緊貼民心，做到民有所呼、我有所應，但只用傳統發放新聞稿的模式發布信息；能夠更廣泛、更直接接觸市民的網上社交平台，卻沒有運用。政府臉書「添馬台」沒有任何上述資訊，而添馬台更沒有Instagram（IG）帳戶。年輕一輩接收資訊多靠IG，政府所做的工作無法傳遞到年輕人的手裏，何其可惜。其實，美國前總統特朗普人雖狂，但他更懂當今世代信息傳遞的精要，上任之初已用Twitter發布信息，簡單直接到達市民手裏，現時歐洲政客無不仿效。

特區政府新班子踏實做事，應民之所急，固然可喜；但做了的實事，也需用更有效的宣傳渠道讓市民知曉，增加對政府的信任和支持。

作者是議員工作人員協會秘書

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[黃燕怡]