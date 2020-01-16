黃燕怡：應對MIRROR事件 政府須改善資訊發放

【明報文章】上周MIRROR演唱會發生重大意外事故。行政長官李家超新班子反應，可算及格。意外事故於7月28日晚上約10時半發生，行政長官李家超和文化體育及旅遊局長楊潤雄，分別於翌日0時27分及0時32分發出新聞公告關注事件；楊局長的新聞稿亦提到已要求康文署成立一個由助理署長統籌的小組，聯同勞工處和有關人士調查意外成因及作出跟進工作。
意外發生第二天早上楊潤雄帶隊，聯同勞福局長和康文署長到現場視察，並當場回答記者提問，正式公布調查小組的組成，包括機電工程署亦會參與調查。新班子7月上任，還未滿一個月，已見隊形。
政府及時回應 表現及格
對意外事故反應及格，可從四方面評論。一是回應及時，事件發生兩小時後已有回應，與過往政府「慢幾拍」相比，可算回應迅速。二是指明主責人員及說明如何跟進調查意外。事故重大，政府如果只是出來說兩句關注、譴責之類的說話，只會給予市民大眾「抽水」的感覺。監督職業場所安全乃政府之責，政府表明會深入調查、找出違規者，加以嚴懲，這才算對市民有所交代。
三是照顧市民情緒。事故在眾目睽睽下發生，事發後網上影片瘋傳，不少市民看到事發過程後深感不安，而且對舞蹈員如此重傷亦感難過又傷心。官員見記者時已表明，有需要人士可致電社會福利署熱線，由社署轉介。但敗筆之處是其後政府的臉書（facebook）專頁「添馬台」發布了社署影片，片中人講解面對創傷的應對方法，但所言並非口語，而是難明的官樣文章，一般人聽了都未必能夠理解；而且影片提到兩周後仍感不安才向社署求助，相信這說法與政府原意不一致。
不安和傷痛最重要是即時安慰，看看香港紅十字會即時啟動心理支援熱線，就是為達此目的。社署拍片回應事件可說是事無前例，但新瓶舊酒，行動雖有突破，卻沒有擺脫固化思維，仍然施展「太極手」來推搪塞責，還幸當局反應夠快，影片播出後不久已被下架。
酌情處理檢疫安排 緊貼民心
四是願意突破常規、酌情處理。傷重舞蹈員的父母在海外趕回港，按規定需隔離檢疫7天。不少市民感同身受，知道父母一定心急如焚想見兒子，不知如何熬過7天隔離。喜出望外的是，李家超7月29日下午已向傳媒表示，醫務衛生局已主動向對方提出，會安排家人抵港後到醫院探望傷者，當局會全面配合傷者家人需要。
整件事的處理手法，新一屆班子並沒有讓人失望。然而，社署影片反映政府部門的官僚之風仍有待改革，主管臉書的官員亦沒有做好把關工作，容許影片上架，讓處理過程蒙上污點。另一值得探討的，就是信息的傳遞途徑。
無善用社交媒體接觸市民
整個事件中，政府當局都沒有善用社交媒體傳遞信息。政府成立小組徹查、酌情處理家人來港安排，緊貼民心，做到民有所呼、我有所應，但只用傳統發放新聞稿的模式發布信息；能夠更廣泛、更直接接觸市民的網上社交平台，卻沒有運用。政府臉書「添馬台」沒有任何上述資訊，而添馬台更沒有Instagram（IG）帳戶。年輕一輩接收資訊多靠IG，政府所做的工作無法傳遞到年輕人的手裏，何其可惜。其實，美國前總統特朗普人雖狂，但他更懂當今世代信息傳遞的精要，上任之初已用Twitter發布信息，簡單直接到達市民手裏，現時歐洲政客無不仿效。
特區政府新班子踏實做事，應民之所急，固然可喜；但做了的實事，也需用更有效的宣傳渠道讓市民知曉，增加對政府的信任和支持。
作者是議員工作人員協會秘書
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