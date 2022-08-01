張遠深：淺談日本防衛白皮書的啟示

筆者曾於不同平台指出，這白皮書可說是了解日本在防衛及政策上的一本好簡單的入門書，而自現任防衛大臣岸信夫上台後，主要內容都是圍繞「中國威脅論」，當然對中國來說這行為絕非友好，而岸信夫作為去世的前首相安倍晉三的親弟，他在今年更將「台灣有事論」的元素加入白皮書，所以筆者想藉此機會同大家分享以下3個關注點。

先來結論——筆者認為這白皮書一點驚喜都沒有，沉悶而無明顯焦點，如不是掛住「中國元素」及中國外交部的強烈回應，真是不會有人關注。上年的防衛白皮書，以留下「我願意7次轉世報效國家」遺言的著名武將楠木正成作封面，雖然引起了大家的短暫關注，但岸信夫明顯沒有其兄長的才幹。如不是有關照，他這個防衛大臣的職位都不會預他，今年繼續「炒冷飯」，真是「衰到一個點」。

一、「和平來自威懾力」

今年白皮書帶出的第一個關注點就是「加強軍備競賽及開支」，這白皮書中的一個信息就是「和平是來自威懾力，如沒有明顯的軍備競賽，日本及印太地區都不會和平」。筆者認為，日本政府近年開始不斷合理化這觀點，明顯與內部派系勢力及日美聯合委員會的指令有莫大關係。

對普羅大眾來說，和平一般都是解讀為「沒有敵意及報復，誠摯地想要化解衝突、有健康的人際關係或國際關係等」。但岸信夫這份白皮書，就指出人民及國家想要得到和平，就需要莫大的「軍力」；如沒有軍力，日本就會被不同敵人攻擊及入侵，言下之意指出其敵人是中國、俄羅斯等國家。故此，日本政府提出2022年軍事預算要比上年度增加，達到近5.5萬億日圓，連續10年增長，創下歷史新高。

二、「中國威脅論」

第二點就是「中國威脅論」。基本上這論點不是新鮮事，美國一直都是以此來攻擊中國，及其作為保持「世界一哥」地位的偽命題。日本作為美日同盟的「鐵粉」，這方向是不會變的。白皮書指出中國大陸要建立「世界一流軍隊」的行為及強調大陸會武力統一台灣，都是對日本及印太地區的安全威脅。

筆者認為這種無中生有的說法，已持續了數年，且每次都是以此作為藉口來轉移日本國內的問題，相信國民眼睛都是雪亮的。這種了無新意的說法，只會令人愈來愈覺得政府無能。而前首相安倍晉三離世後，其遺孀安倍昭惠已對「安倍派」眾人表明立場，及希望大家繼續走安倍想走的道路，故此自民黨中的反華聲音不會減低，而會繼續增加。

筆者認為，安倍昭惠已成為安倍派的「武則天」，可以繼續運用其丈夫生前的政治資源，指點江山及影響政府運作。現任首相岸田文雄本計劃9月會有新的人事安排，相信都會有變數了。

三、太空軍事競賽

最後，白皮書指出日本會在太空領域推動不同措施。筆者覺得每年最值得留意的，都是太空方面的東西。作為動漫大國的日本，以宇宙為主題的作品非常多，創意十足，所以2020年成立「宇宙作戰隊」時，大家都非常期待；但最終主要任務就是監視太空垃圾、人造衛星等，變成宇宙「垃圾清潔隊」後就沒人再關注。

惟筆者認為，宇宙作戰隊與該國宇宙航空研究開發機構（JAXA）、美軍合作建立長期太空監視系統，是另一種軍事競賽。岸信夫曾受訪表示，透過把太空、網絡及電磁波等新領域跟陸海空傳統領域相結合，來適應各種不同戰爭，是非常重要，所以筆者認為日本藉「清潔太空垃圾」為名而成立作戰隊，實際考量是為了在即將到來的太空控制權爭奪上提前佔有一席之地，以及配合美國太空作戰部隊，牽制中國和俄羅斯。

日本作為「和平憲法」下的國家，理論上是無必要每年加強軍力；時常挑釁鄰國耐性、挑戰底線，最終只會自食其果。

作者是日本政治評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[張遠深]