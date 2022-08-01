韓成科：提高治理水平 樹立「兩個思維」 強化「三個能力」

將「提高治理水平」落到實處

對於如何將「着力提高治理水平」落到實處，夏寶龍主任指出4個方向：「轉變治理理念、改進政府作風、強化基層基礎、提高治理能力」，從而建設一個「有為政府」。提高治理水平、建設有為政府，不但是中央對特區政府的期許和要求，更是香港良政善治、增加發展動能、破解各項民生難題的基礎。行政長官李家超提出為施政訂立關鍵績效指標（KPI），這是需要但不足夠。

提高治理水平不止是訂立指標，更要從制度、理念、用人、執行上改革，特區政府需從「管理」跨越為「治理」，重點樹立「兩個思維」，即管治思維和規劃思維；強化「三個能力」，即政府管治能力、聯繫基層能力及掌握社情民意的能力，將「提高治理水平」落到實處。

「天下之勢不盛則衰，天下之治不進則退」，這句出自南宋大儒呂祖謙《東萊博議》的名句，講的是天下之勢不走向強盛就會走向衰落，國家治理不能長足發展就會不進反退。習主席七一講話將「提高治理水平」作為四點希望的第一項，更用上「迫切需要」等字眼，提綱挈領，說明提高治理水平是特區政府重中之重。

「治理」（governance）是一個政治學概念，一般指國家治理，即政府如何運用國家權力（治權）來管理國家和人民。治理能力可分為管治理念、治理制度、組織能力、政府對市場引導能力等方面，內容涵蓋政府、社會與市場的關係，涉及政治、經濟、社會、文化、生態、政黨等領域。提高治理水平的目的是達到良政善治，這也是中央完善香港選制、全面落實「愛國者治港」原則的一個主要出發點。

汲取過往施政教訓

回歸25年，特區政府常被詬病議而不決、決而不行、行而不果，很多重大政策半途而廢，很多社會改革知難而退，很多發展計劃「竹籃打水」，與內地融合錯失良機。當中正反映特區政府治理能力不足，缺乏完整的管治思維，也缺乏長遠規劃思維。

港英政府一直以「過客」心態對待香港，將香港形容為「借來的時間，借來的空間」，經濟上奉行「不干預」自由放任政策，基本上沒有推出產業政策，將主導經濟的角色交給市場。所以在港英政府管治架構中，沒有專責部門主導規劃與發展，負責經濟事務的財政司只是港英政府「大掌櫃」；甚至作為政府智囊的中央政策組，關注的也主要是政治議題。

回歸後特區政府不但在管治架構上基本沿襲港英設置，更繼承了港英缺乏管治理念的「不干預」思維，不論是「大市場小政府」或「積極不干預」，名稱不同但反映的都是這種不作為、極短視的管治理念。

特區政府要提升治理能力，首要樹立管治和規劃思維。香港要突破民生困局、增強發展動能，就不能再囿於過去的「不作為」思維。特區政府要更主動介入市場、主導市場，補市場不足，不論是房屋以至發展創科等問題，都不可能交由市場完全主導。習主席強調把有為政府同高效市場更好結合起來。香港不缺高效市場，關鍵是政府有為，能善用高效市場更好地配置資源尋求發展。有為政府的前提是擁有明確管治理念，在經濟、民生政策上都有明確定位。

樹立管治和規劃思維

香港的發展及經濟民生改善，有賴於全面融入國家發展大局，與國家大型戰略規劃對接。事實上，對經濟發展作出規劃是我國一種制度優勢。美國經濟學家、諾貝爾經濟學獎得主Robert F. Engle說得非常精闢：中國在為下一代制訂五年規劃之時，美國只在為下一屆制訂選舉規劃。當今世界正經歷百年未有之大變局，各國政府為推動經濟發展、保障民生、紓緩貧富懸殊，都不斷強化政府對發展和產業的主導及帶動作用，相繼走上「有為政府」之路。特區政府更需樹立有為、主導、積極的管治和規劃思維。

樹立兩大思維，下一步是強化三大能力。第一是政府管治能力，這要切實改革政府的官僚主義、過度的程序主義，改進作風，加強政府執行力，既要有KPI，亦要有賞罰機制，更要從制度上強化政府對社會、經濟的主導力量。一個一味強調不干預、市場主導的政府，談何治理？

第二是聯繫基層能力。這是特區政府的弱項，當中既源於過去選制被扭曲，導致區議會失去了聯繫群眾、搭建政府與民間橋樑的作用，也在於政府過去對基層團體的不重視，既缺乏深入基層的動員力，又不願與基層團體合作，導致管治離地。如何重建及強化與基層的關係，是未來地區行政改革重點。

第三是掌握社情民意的能力。今屆特區政府大量招攬傳媒、在社區深耕細作的人「入閣」，明顯是為加強政府的溝通能力，更好地掌握社情民意，令施政更貼地。政府也要更虛懷地聽取不同界別及人士意見，不能再重蹈過去政策「閉門造車」而壞事的覆轍。

作者是香港文化協進智庫高級副總裁、全國港澳研究會會員

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[韓成科]