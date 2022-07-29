曾志豪：教育局的「愛國」定義太老土了

立法會議員梁美芬早前表示，不希望北上交流團只是以旅行形式參觀景點，又指有學生交流完覺得祖國情况是「造假」，不似真實。所以，她要求教育局要認真設計北上交流團的內容。

我覺得梁議員的膽子也太大了，學生要求看真實的祖國情况，這能隨便給人家看的嗎？難道說，學生要去看「徐州八孩鐵鏈女」的情况，教育局都要安排學生前赴嗎？那豈不是亂套了？豈不是對祖國擺脫貧窮、全面走入小康的新局面是莫大諷刺嗎？

又譬如，學生想到河南看看存戶如何被「紅黃碼」所困不能取款，也要順他們意嗎？這些真實的地方，都是不能去看的。

反而，我覺得教育局應該與時俱進，宣揚愛國教育，不能老是去什麼虎門看鴉片戰爭的歷史、到遵義遙想當年毛澤東的威風；今時今日的「愛國行為」，應當去國內的Dior名店，看看國內同胞是如何走入Dior店內拍攝視頻，抗議外國「抄襲」中國人老祖宗的服飾文化；最好能夠去一次法國，感受那些放洋留學生是如何一腔熱血為裙子示威抗議。這才是今天中國人強調的「愛國」，不是舊式的戰爭、侵城掠地的方式，而是「文化自信愛國」，要敢於用14億人市場向外資說不。

又或者去南京，看看愛國青年是如何從「日本動漫祭」身上，看到「漢奸節」、「媚日節」的惡劣本質！

麻煩教育局跟上潮流，還要用老土的愛國方式嗎？今天中國人愛國，「講流量、講故事、講回報」，今天愛國講的是「裙子比人權重要」。

不過要小心，如果香港愛國青年學會了，也在廣東道鬧一番，甚至要求官員不能再穿洋裝上班，那真是「自作自受」，為愛國付上代價了。

作者是傳媒工作者

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[曾志豪]