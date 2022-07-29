邵宇軒：中學男生留長髮事件 學校應建立更自由空間

我們可從校方對於校規宗旨的言論看出端倪。據傳媒報道，校方希望「協助學生建立……健康形象」、「培養學生為未來投入社會作好準備」。換句話說，它希望使學生能被社會接納，並對社會有貢獻。這原意本是好的，但在香港的性小眾眼中，卻代表了他們未必有所希望得到的空間去探索自我。

雖然香港年輕一代對性別議題的看法較開放，但社會仍未形成普遍接受性小眾的風氣。立法會議員何君堯去年對同樂運動會的批評（如指其「有失體面」、涉及「污糟錢」），就展示了社會上有相當強大力量抵制性別議題的開放。

讓學生在安全環境探索自我

學校對於中學生的價值，往往不止提供吸收知識和課外活動機會。與同齡、有類似思維模式的人交流，是新穎想法的土壤；老師的指導，則能讓有關構想變得更成熟。同時，學校作為一個以年輕人利益為依歸的地方，它能讓學生在安全環境下探索自我。簡單來說，若學校願意提供有利討論創新想法的環境，學生可以對自身、對世界有更深理解，獲益匪淺。

相反，如果學校連學生表達自己的機會都無法給予的話，很難想像它能夠讓學生達到上述的思維發展。這對教育質素是有一定損害的。

當然，學校要成為一個完全自由的討論空間，始終只是理想。現實證明，學校的運作終究會受社會期望影響。立法會教育界議員朱國強的評論可提供一些線索，他提到校規旨在「令學生明白社會風俗」，有關限制是來自社會人士對學校及學生的觀感。

俗語有云「入鄉隨俗」，一個社會的秩序及運作模式，不應被輕易否定、無視。不過，在世界愈來愈重視個人權利之時，個人就與社會規範產生了微妙互動。朱議員的言論，明顯將社會規範視為更重要者。此取態不難理解，中國傳統儒家文化一向注重群體性和「社會優先」的理念。然而此思想最被詬病的地方之一，是其對個人差異的忽略、期望將所有人套在「禮教」模具中的不現實目標。此狀况不止適用於性別議題，更見於許多涉及個人意志的範疇。如果個人想法與社會普遍思維有衝突，我們應該嘗試接納，抑或趕盡殺絕？

開放校內空間 推動社會進步

朱議員的意見，同時顯示了在香港社會求變的難度。我們可見他較重視個人融入整體，而非個人對整體帶來改變。然而，改變是唯一的永恒。「明白社會風俗」一論或許只適用於性別議題，但當中流露出對變化的保留甚至抗拒，卻可能牽連甚廣。不夠積極地對待改變，可能反映香港社會適應恒變的世界運作模式的能力會有不足。最壞情况下，香港的國際城市地位會受到打擊。

筆者明白，學校對於開放校內討論空間、容許學生進一步探索自我，有其困難，亦必會遇到阻力；然而此舉可以為學生提供的好處和機遇，實在難以否定。筆者希望學校討論環境變得更自由的一小步，終有一日會成為推動香港社會更易接納新事物、更易進步的一大步。

作者是中學生

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[邵宇軒]