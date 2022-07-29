鍾志源：男生爭取留長髮——自由與自主之間

根據美國心理學會對自控力的定義：自控力是指延遲滿足（delay of gratification）的能力，即是為了達到長期的目標及追求更大快樂，而努力壓制衝動和欲望，能夠抵抗眼前誘惑的能力。自控力亦指因着社會規範、個人標準和目標，而能改變認知、情感、衝動傾向和行為的能力。

有研究指出，自控力高的兒童和青少年，在學業成績、學歷、健康、社會及工作能力、情緒、行為、幸福感等，皆會有更好表現。可見在兒童和青少年的發展中，自控力發揮着重要作用，並對他們成年後的身心健康有着長期影響。

校規背後意義 培養學生自控能力

在學校環境中，自我控制能力是通過權威而發展起來，例如教師透過校規對學生不當行為的監控、識別和管教。校規是培養學生的紀律，而學校紀律的核心功能，是培養學生良好的自控能力。校規給學生提供了關於規則、界限和他人期望的指導，在遵守校規的過程中，學生學會什麼事情是他們被允許和不被允許做的，從而發展自我控制能力，他們能有意識地控制自己行為，做應該做的事情，並抑制不應該做的事情，達到遵守學校的規範和標準。因此，校規背後意義是培養學生的自我控制能力，對學生自控力的發展是很重要。

然而我們亦須留意，以校規直接提供指導和規則之外，關心和回應學生的需求亦很重要，特別是其自主性（autonomy），是更能培養學生良好行為的基礎，從而讓學生做出自己的選擇和發展其潛力。心理學者Edward Deci和Richard Ryan的自我決定理論（self-determination theory）指出，一個人做出某個行為，不是因為外在因素迫使造成的，而是完全出於個人選擇與自由意志。當人愈是自發去做一件事情，他的內在動機亦愈高，而完成事情後的成就感，比被迫去做時為高。

人的行為分為外在動機和內在動機，有不同的調控模式。當學生要達到完全自我決定的行為模式時，他的內在動機為最高，其間所經歷的過程需有相當的自我效能感（competence）、關聯性（relatedness）及自主性，這3個基本需求構成了自我控制的基本動機。

就男生須留短髮的校規，男生最初可能並不明白短髮要求背後的原因，但卻因為害怕懲罰，所以才留短髮；又或者男生可能覺得，不犯校規就有機會得到操行優點或得到老師讚賞而去做，這層次也是他的外在動機所驅使。在遵守這校規的過程中，男生可能會因老師及家長的期望，而想做一個學生的模範，便會自發遵守這校規；過程中將想留短髮這行為，內化為自發的行動，到最後可能會進步至因為發現留短頭髮有不同好處，而從心底喜歡留短頭髮。這行為表達了他完全出自內在的動機。

自主需建基於信任和成熟心智

在學校角度而言，我們都期盼學生能夠自主，但自主很需要建基於信任和成熟心智之上。在中學生心智發展仍未完全成熟時，學校可嘗試從不同層面，提升學生的自我效能感、關聯性及自主性。例如教師及家長平常可多讚賞學生做得好的地方，這能增加學生的自我效能感；透過學校不同活動或建立團隊精神，可增加學生對學校的歸屬感，提高關聯性。

而自主不是絕對的自由，在提到提升學生自主的建議之先，我們必須弄清自主性與自由選擇的分別。這個問題的關鍵，在於學校如何演繹學生的自主性。其實，給予學生自主並不等於放任學生做其想做的事；自主是需要在互相溝通、理解和尊重下實踐的。

就此事件，學校需要清晰傳遞校規背後的意義，讓同學明白相關校規或決策背後的理念，使學生有充足思考空間，把當中的共同目標內化。

當學生感到學校和老師的關心丶支持及尊重，而學校和老師在需要時給予他們自主權，讓他們自己做決定時，他們便會更加開放並願意遵守校規和服從紀律。自由選擇與自主性只有一線之差，若學生不能正確掌握，可導致自由的濫用，其後果對學生個人成長及學校處理學生行為問題，都會帶來負面影響。

作者是迦密聖道中學校長、香港輔導及心理學會副會長、英國特許心理學家

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