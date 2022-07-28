何子煜：青年發展藍圖的兩大思考

特首李家超在立法會答問會、香港北京高校校友聯盟成立大會等不同場合都提到，政府將制訂青年發展藍圖，為年輕人創造有利成就夢想的社會環境。按立法會公告日程，研究制訂長遠青年政策和發展藍圖小組委員會已召開兩次會議；惟要有效展開青年發展藍圖及相應政策工作，各界必須認真思慮以下兩大領域內容。

須具備清晰目標與措施

國家一向關心青年發展，並認為相關政策領域「是國家的基礎性、戰略性工程」，受中央政府高度關注。2017年中共中央、國務院印發《中長期青年發展規劃（2016—2025年）》，當中就青年思想道德、教育、健康、就業創業、社會保障等多元化政策範疇，制定明確的發展目標和執行措施。以青年教育為例，定下了「新增勞動力平均受教育年限達到13.5年以上，高等教育毛入學率達到50%以上」的具體目標，並透過深化考試招生制度改革、實施國家貧困地區定向招生專項計劃等政策將之實現。

相反在幾乎同一時間，2018年本港青年事務委員會發表《香港青年發展策略：公眾參與報告》，當中不但欠缺可量化的發展目標，建議的措施更是含糊不清。舉例言之，圍繞青年教育的挑戰，報告提出的方案是「諮詢教育界和相關諮詢組織及委員會，致力找出學生在學業上感受過大壓力的原因」，惟當中的具體執行機制及行動方案均付之闕如。

筆者建議，港府可參考內地的《國際青年發展指數報告2021》，以當中設置的二級指標作為青年發展藍圖的關鍵績效指標（KPI），即青年創業率、總撫養比、組織參與活躍度等，以提供可依循、可評估的量化目標，並在未來制訂的藍圖中訂下3年、5年、10年等不同階段的成果參考，實踐特首「以結果為目標」的理念，向市民彰顯政府解決青年發展難題的決心，亦令青年對未來發展更有信心和期盼。

為民青局制訂明確角色及定位

綜觀新加坡、台灣、澳門等地，均設立了冠名「青年」的政策部門：新加坡的文化、社區及青年部（MCCY）旨在支持青年實現願望和興趣，其政策重點在於培養青年領導力、鼓勵參與社區事務；高雄市政府青年局旨在「支持青年創意發想與行動實踐」，着重推動青年社會和志工參與、幫助創業等；而澳門的教育及青年發展局，除了一般教育政策外，亦聚焦文化推廣，以及青年和諧融入社會的工作。

由此可見，青年政策的涵蓋範圍極廣，無論是社會參與、文化推廣還是創新創業，都可被理解為青年政策一部分，只能夠由當地政府自行選定聚焦的事項，故此同為青年政策的專責部門，但其執掌和角色各有不同。

至於香港，習近平主席提及「要幫助廣大青年解決學業、就業、創業、置業面臨的實際困難」，也就是說上述「四業」均可被納入為青年政策主要部分。雖然按照港府公布的職能，民政及青年事務局負責統籌制訂青年發展藍圖，並推動和協調相關政策局共同落實，但具體各自的分工仍需政府釐清。

因此，筆者建議政府需要在藍圖中真正呈現「問責思維」，即每個量化目標是由哪些政策局負責主導推進、就每個目標所推出的針對措施由哪些部門主責展開，令各級公務員的權責和使命更清晰，有助提升其積極性。至於如何能有效「協調」相關政策局，筆者認為特首應參考內地做法，將青年發展提升到「戰略性」地位，明確劃定各政策局資源分配的優先範疇，從而起清晰的指導作用，減少民青局協調其他部門的潛在困難。

作者是政賢力量青年時事評論員

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[何子煜]