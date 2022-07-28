朱子洛：港鐵過分精簡人手 或出現系統性問題

港鐵近年銳意縮減人手。據港鐵年報，2019年其在本地直接聘用17,742名員工，2020年減至17,288，到2021年再減至16,863。而本地外判員工則未有準確數字，亦未有細分全職及兼職比例。據港鐵前線員工所說，兼職化的現象近年非常普遍，變相令人手減少實際比年報顯示更嚴重。港鐵近年力推自動化，部分車站如土瓜灣、宋皇臺、啟德及顯徑，均只設無職員當值的「智能客務中心」，讓乘客透過視像通話與駐守車站控制室內的職員聯絡。粗略估計，現時平均每個車站比2019年前減少了約三成人手。在人手減少、人均工作量增加的情况下，港鐵對於前線員工的待遇亦欠缺吸引力，不少員工完成訓練後，知悉待遇與工作量不成比例後就馬上辭職。港鐵人手減少已成為一個結構問題。

員工應變不可少 智能科技僅輔助

在人手減少下，車站職員需繼續維持車站秩序，包括人流監控、車站巡邏、處理乘客即時查詢和突發事件等不同情况，若到了繁忙時段，有機會分身不暇。港鐵表示就是次事件，會調查員工有否嚴格按照公司指引和程序。不過若員工因繁重工作而未能完全遵從，對該員工又是否公道？誠然，員工對於突發事件的敏感度亦非常重要，尤其是關乎失蹤失聯事件，對比其他站務工作，的確有緩急輕重的分別。因此深入調查仍不可缺少，亦應向員工強調，處理突發求助應列為最優先處理的職務。

港鐵亦表示，將於3個月內在全線逾90個無障礙洗手間裝設行動感應器，當使用者一段時間沒有動靜，感應器會自動向車站發出警報。今次事件中，我們亦未能確認涉事洗手間內的緊急召援按鈕，事發時是否正常運作。去年6月，東京JR八丁堀站發生類似事件，一名五旬男子於站內無障礙洗手間昏迷7小時後方被發現，最後亦未能救回一命。事後調查報告揭發，涉事洗手間的緊急召援按鈕和30分鐘自動警報系統未有正常運作。因此就算有智能科技協助，亦要有定期檢查和測試配合。在港鐵推行自動化的同時，管理層需認清智能科技只為輔助的事實，員工的即時應變能力才是公司珍貴資源。自動化並不應與縮減人手畫上等號，智能科技與前線員工應相輔相成。

外判清潔屢受批評 「十個沙煲九個蓋」

此外，港鐵除了直接聘用員工，亦有大量透過外判制度聘請的員工，包括車站助理、保安員和清潔工。他們的待遇由外判商自行制定，部分清潔工更只有時薪37.5元最低工資待遇，比政府改革後新制合約平均時薪50元以上嚴重落後。外判商更以「獎勵機制」代替加薪，意圖用縮減了的人手處理相同工作量。

食環署目前會於每日超過300人次使用的洗手間，設立一名專責洗手間清潔員，但港鐵外判商並未有相關制度。現時港鐵車站洗手間每隔約兩小時就要做一次清潔消毒，每個洗手間內亦應有一本更簿記錄有否按時清潔，如未有清潔亦應在更簿內註明原因，也需要有管工定期檢查核實。這制度在人手足夠或有專責人員清潔時，的確可以有效監督；但現時「十個沙煲九個蓋」，而很多清潔工本身是教育水平較低的弱勢社群，在工作環境惡劣和薪酬福利待遇低的情况下，又如何確保一切都在管理層不切實際的期望下完美執行？

紅磡站老翁失救事件引起公眾關注，部分輿論焦點只落在追究個別員工疏忽之責。然而港鐵近年過分追求精簡人手，才是今次不幸事件所帶出的系統性問題，政府當局須多加留意。

作者是民主黨民政事務發言人

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[朱子洛]