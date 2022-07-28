黃元山：「健康城市」缺位反映的社會問題

其實，2007年衛生署參考世衛指引出版了《建設健康城市——在香港推展健康城市計劃的指引》，當中列出健康城市計劃的7項要素，筆者在此不一一列出，總括而言就是以改善市民健康及生活質素為政策目標，提升公眾在建設健康城市的參與度，並加強不同政府部門之間的協作。

建設健康城市 需關注市民幸福感

如果這7個指引是KPI（關鍵績效指標），那麼在過去10多年，到底政府有多少政策是按指引制定？建設健康城市的成效又如何？從結果而言，筆者認為有很大的改善空間。

根據世衛定義，健康意指生理、心理及社交方面均屬良好的全面健康狀態。換言之，政府在推動健康城市建設時，除了要關注市民的生理健康，亦要關注市民的幸福感，即well-being。

容筆者介紹健康城市計劃的歷史，及香港在這方面的最新發展。世衛於1986年依循《渥太華健康促進憲章》原則推動健康城市計劃；香港於1997年便有第一個健康城市計劃；衛生署於2005年舉辦「共創香港健康城市」研討會，並於2007年出版《建設健康城市——在香港推展健康城市計劃的指引》；同年，「西太平洋區健康城市聯盟中國香港支部」成立。可是，自此健康城市計劃在香港像是銷聲匿迹了10多年，直到2019年才「見影」參與全球「健康城市合作計劃」。該計劃有14項措施（註1），包括實踐無煙環境、加強打擊醉駕等。參加城市均承諾採取其中一項；特區政府則承諾於2020年推行新一輪全港性的人口健康調查，加強政府的人口健康資料庫，配合以實證為本的衛生政策，無疑這是令人欣慰的一步。

世衛指引列健康城市9個要素

事實上除了「健康城市合作計劃」的14項措施，2020年世衛出版一份新的實踐健康城市指引（註2），有別於「健康城市合作計劃」14項具體措施，該指引列出9項更宏觀、覆蓋面更廣的要素。筆者在政府網站找不到相關資訊，未知局方是否知道指引已更新？

這9項要素包括：（1）完善交通規劃，提升救援效率；（2）增加綠化及公共空間，讓健康成為一個可行選項；（3）提供更多醫療護理設施和社區服務，並持續改善其質素；（4）強化醫療系統應對公共衛生危機的能力，過去兩年多的抗疫經驗，正正考驗政府公共衛生危機的能力；（5）把市民健康和幸福感作為指導性的原則，全方位滲透到各政策局的政策制訂過程，政府要牢記以提升市民幸福感為目標，制訂政策時作出360度全方位支援，並產生協同效應；（6）政府要定期展開人口健康調查，以掌握市民的體格和精神健康等資訊，繼而審視本港實踐健康城市目標的進度及針對地增加各方面資源；（7）提高民間參與度，主動與地區人士或組織合作，不忽略部分弱勢群體的需要；（8）精準投放資源，政府了解不同地區市民的需要後便能對症下藥，更有效地改善各區環境衛生預防疾病，把醫療資源投放到最有需要的群體；（9）最後要從社會層面，緩解不同階層之間的醫療資源不均。

當中第五、第八和第九點尤其重要，它們與習近平主席所講的「人民對美好生活的嚮往，就是我們的奮鬥目標」、「民有所呼，我有所應」和「讓發展成果更多更公平惠及全體市民」不謀而合，亦是廣大市民的共同願望，也正正反映今天健康城市的重要。政府要實踐健康城市目標，便要把提升市民幸福感視為政策目標、指導思想，滲透到各部門的政策，產生協同效應，讓這些政策可以在方方面面都增加市民幸福感。

冀港府更果敢 讓市民有健康幸福生活

筆者明白建設健康城市並非一朝一夕的事，但希望政府可以按習近平主席所講，拿出更果敢的魄力，盡快更新指引，向着這個目標加快實踐健康城市，讓廣大市民可盡快嘗到建設健康城市的果實，過上健康和幸福的生活。

註1：「健康城市合作計劃」的14項措施，見網址bloombg.org/3v58dIL

註2：2020年世衛出版的實踐健康城市指引，見網址bit.ly/3ISRM85

作者是立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[黃元山]