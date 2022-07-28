陳帆川：記者是一門專業嗎？

記者的專業性一直隨着討論的主題而飄移，每逢有業餘記者誤發假新聞，就會有人跑出來，強調記者畢竟是一門專業；每逢公民記者拍得獨家畫面，或撰寫了一篇廣傳的報道，很多人又會強調新聞工作無分背景；而每當政府放風要規管新聞界，很多人又會指出很難界定誰是記者。

在社交媒體年代，確實人人都可以做記者。香港的先鋒是「毛記電視」，因為他們的角色比起公民記者更模糊。他們的KOL在開台之初皆以「記者」自居，一度被當成是搞笑，後來《星期三港案》的製作水準勝過不少主流媒體，其旗艦節目也常常訪問議員和名人，才令人反思，原來新聞工作並非傳統記者專利，搞笑網絡藝人偶爾正經起來，都可以勝任記者工作。

外國的例子更不勝枚舉。在YouTube坐擁280多萬訂戶的Johnny Harris，曾為Vox拍攝叫好叫座的「Vox Borders」系列。他如今在個人頻道每月僅發布1至3條影片，深入淺出解釋地緣政治，而且沒再走遍世界拍攝第一手影像，而是跟很多KOL一樣待在家裏閉門造車，但絕大部分作品仍突破百萬觀看次數，製作水準和受歡迎程度讓許多國際媒體都望塵莫及。

另一個有趣例子，是來自美國的「Channel 5 with Andrew Callaghan」。乍聽之下是實力雄厚的新聞頻道，但其實僅由3名年輕人小本經營。他們所擁有的新聞直播車，連車頂的衛星接收器都是假的，純粹偽裝，方便出外採訪。

該頻道一個月只發布幾條片，每一條的剪接技術皆非常粗糙，內容清一色是街頭採訪市民；標題亦毫不吸引，例如他們到烏克蘭的採訪就叫「War in Ukraine」，而縮圖都像是隨機挑的。在「零技巧、零優化」的經營下，其影片卻大受歡迎，目前所有報道都突破100萬觀看次數，留言者盛讚其沒旁白、沒評論的報道，比主流媒體更中立。

在「人人做記者」的年代，記者專不專業，只能看個人，很難一概而論。但如果傳統記者在當局規管下無法享受深度查冊和政府分享數據等專業權利，遭遇諸多新限制，則他們面對網絡記者的競爭，只會失去本已模糊的專業性，而非加強。

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]