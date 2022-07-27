近日剛巧也在英國觀看了一齣香港電影——那齣遲來的賀歲片《闔家辣》，在香港和英國差不多時候上映，我有幸出席了居住地區偶像粉絲組織的特別場。那天有很多香港家庭觀賞，大人細路都看得開心大笑。

題材敏感電影 或只能在外地播放

年輕留學時曾經跟印度裔朋友去看Bollywood電影，我朋友的言談舉止雖然十分西化，但也頗喜歡印度娛樂文化。英國有些大型影院會定時播放印度電影，估不到香港電影現在都能於英國上映。在今天香港，題材敏感的電影，可能只有在外地播放。另一方面，把香港電影娛樂帶到外地，除了為移居的港人帶來娛樂，也可讓年輕一代多接觸廣東話和香港文化。

很多香港家庭，尤其是那些有小朋友的，在海外都過着輕鬆自在的生活，這除了因為身邊的環境和社會氣氛，更重要的是大家明白到彼邦開展新生活是為了追求什麼。可惜有些媒體和人士總喜歡針對移居外地的港人，亦喜歡扭曲事實。

其實兩個地方南轅北轍，兩地生活根本難以合理比較，注重物質生活的人當然嚮往香港和其他亞洲大城市。在香港值得關注和報道的人與事還有不少，請不要花費心思去嘲諷外地港人了。既然對自己的制度充滿自信，又何須經常跟別人比較？

最近引發香港醫學界以英語為教學語言關連到良心的討論。香港醫學院和醫生的水平普遍受歐美國家認同，英語教學是其中一個重要原因。香港這細小地方曾發表一些重要的醫學研究成果，這應該跟香港醫生的專業英語水平良好、常參與國際交流活動有關。雖然醫科培訓以英語進行，但是因大部分香港醫生的母語都是廣州話，所以多年來與香港病人溝通都沒有問題。

最後有關良心這一點，我想起立法會議員容海恩的金句：「各人有自己嘅良知。」今天的香港，大家演繹和理解「良心」一詞，確有不少差異。

作者是醫生

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[馬仲儀]