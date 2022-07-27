王俊傑：香港如何準確貫徹習主席囑託

坊間普遍的討論重點，似乎都落在習近平主席所提的「四點必須」及「四點希望」，前者是針對香港「一國兩制」而說，主席今次破天荒一錘定音，明言一國兩制必須長期堅持，無疑是向港人大派「定心丸」。對於香港「一國兩制」的未來及發展方向，社會各界近期提出的論述及延伸討論相當豐富，筆者暫不再深入探討，將集中談及「四點希望」和論及香港青年工作的部分。

「四點希望」是必須做到的要求

習主席在講話中描繪出香港未來發展的美好藍圖，並對特區政府提出「四點希望」。從現實層面來看，說「希望」已是相當客氣；嚴格來說，這是主席對香港及特區政府提出必須辦到的4點要求。自從香港實施《港區國安法》和完善選舉制度後，不少人認為本地社會已風平浪靜，但我們近年偶爾會從新聞報道見到，警方又搗破某工廈或住宅的「武器庫」，還有上月中環發生的斬人槍擊案，這些事例都反映香港內部治安仍有暗湧。

再說遠一點。日本前首相安倍晉三遭槍擊，兇手疑似使用3D打印槍械犯案，事後不少專家都指出，3D打印槍械製作容易及殺傷力強。隨着3D打印技術愈發成熟和普及，3D打印機及材料一般人亦唾手可得，容易變成治安隱患，香港在這方面可有措施去打擊及提防？在維護國家安全方面是否已做到滴水不漏？外部還有西方反華政客不斷抹黑港府、繼續煽風點火，所謂「星星之火可以燎原」，若特區政府未能將「四個必須」落實到位、實現良政善治，民生問題做不好導致民怨爆發，只怕香港將會再承受另一次黑暴衝擊。

國民教育須大刀闊斧改革

事實上，早年的黑暴令不少青年感到迷失，部分年輕人對難以向上流動感沮喪，更在國家觀念上存在誤解和偏見。習主席於講話中提到要關心、關愛年輕人，解決青年在學業、就業、創業及置業上的困難；但特區政府要處理的遠遠不止「四業」問題，如何加強港青的民族自豪感和主人翁意識，是另一大難題。

國民教育是香港以往一直缺失的一頁，甚或說是有其形而無其神。最佳的反面例子就有反對派頭領人物羅冠聰，深圳出生，6歲時移居香港，中學時期就讀根正苗紅的愛國學校，憑藉本身對內地的深厚連繫及認識，理應有足夠土壤培育出一名愛國愛港青年，最終事與願違，變成反中亂港的頭領人物。

香港國民教育方針須大刀闊斧改革，不需要硬宣傳、過分吹捧，而是穩穩妥妥說好中國故事，敢於回擊外界針對國家的各種抹黑，正面回應年輕人對國家發展的疑問。

比方說，最近斯里蘭卡宣布破產，有香港網民惡意抹黑是「一帶一路」債務陷阱所致。這時必須嚴辭駁斥，例如斯里蘭卡由單一政治家族把持國家財政，貪污腐敗，新冠疫情又重創旅遊業，造成外匯收入大減；再者，斯里蘭卡債務大多以美元計算，西方金融機構佔大部分，俄烏戰爭引發糧油危機，以至美國聯儲局自私地加息，加重斯國還債壓力，都成為壓垮當地政府的稻草。這些理據若不向年輕人解釋清楚，又如何說服他們深入了解國家發展政策，甚至參與其中？

用年輕人語言 說好國家故事

要讓年輕人正確了解國家、國情，實際上似難非難。不少港青會追看內地綜藝節目、「刷抖音」，疫情前亦會回內地旅遊消遣、吃烤魚及擼串等，其實並不抗拒內地事物。要向年輕人說好國家故事，要用他們感到舒適的語言及渠道，逐漸潛移默化。

筆者還記得當年讀大學設有本地和海外實習之分，有同學出於學分壓力及想體驗生活，選擇到東南亞國家的義工組織服務。時至今日，「一帶一路」沿線國家雖有提供實習機會，但規模仍小，本地大學未來能否考慮與這些國家加強合作，甚至將到當地實習加入學分之中，增加大學生參加的動力？例如修讀教育學的可到太平洋島國義教、修護理學的可以支援消除白內障致盲行動、修工程學的能夠投身非洲參與建設等。至於在加強認識國家方面，未來能否嘗試邀請駐烏克蘭大使分享撤僑危機、外交部發言人講解心得等。

筆者相信，辦法總比困難多，讓青年親眼看見、多角度感受，要比硬性宣傳來得更有效。

作者是香港青年時事評論員協會成員

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[王俊傑]