韓成科：言論自由有界線 「以言入罪」萬能key

近年，「以言入罪」已成為反對派的政治「萬能key」，但其實所謂「以言入罪」的提法本身就語焉不詳。香港現行法例已包括大量與言論相關的罪行，例如自稱三合會成員、刑事恐嚇、教唆等，當中亦包括《刑事罪行條例》的煽動意圖罪，都是與言論有關。而且這些罪行不是香港獨有，全世界大多數國家都有類似法例。

然而反對派提出的「以言入罪」卻是另有所指，針對的是政治言論行為。他們認為政治人物發表任何言論都毋須承擔政治後果，這才是真正「言論自由」，否則就是「以言入罪」。他們更指在國安法實施後，「以言入罪」界線十分模糊，令人容易跌入法網。

言論自由有限制 非犯法保護罩

對於這些指控，可從兩方面看：一是言論自由的限制，二是現行法例是否模糊不清。反對派經常引用《世界人權宣言》第19條「人人有權享有主張和發表意見的自由；此項權利包括持有主張而不受干涉的自由，和通過任何媒介和不論國界尋求、接受和傳遞消息和思想的自由」，以證明發表的言論不應被干涉和追究，否則就是「以言入罪」。但其實他們卻故意隱去言論自由的前提和限制——言論自由不是沒有界線。

《公民權利和政治權利國際公約》（ICCPR）第19（3）條指出，言論自由附有特別責任及義務，故得以經法律規定予以某種限制，為「尊重他人的權利或名譽」、「保障國家安全或公共秩序，或公共衛生或道德」所必要者為限；第20條亦明確指出：任何鼓吹戰爭的宣傳，及任何鼓吹民族、種族或宗教仇恨之主張，構成煽動歧視、敵視或強暴者，應以法律禁止。

這些已明確為言論自由劃下幾條界線，包括不能違反法律、不能污衊對方聲譽、不能損害對方權利、不能鼓吹戰爭、不能煽動仇恨等。如果違反這些限制，「言論自由」將不會成為他們的違法「擋箭牌」。

美國憲法第一修正案雖然指出「國會不得制定有關下列事項的法律：確立一種宗教或禁止信教自由，剝奪言論自由或出版自由，或剝奪人民和平集會及向政府要求伸冤的權利」，但有關自由並不包括煽動、淫穢、兒童色情、恐嚇等違法言論，說明這些限制是真正的普世價值。《香港人權法案條例》的內容，基本與ICCPR第19（3）條相若。

是言論犯罪 非以言入罪

社民連因發表涉嫌違反法律的文章而自行刪除，並不存在打壓言論自由，而是有關言論涉嫌違法。根據刑事罪行條例，如果有人引起憎恨政府、令民間互相憎恨或不滿，可構成煽動意圖，而言論引致社會廣泛憎恨、蔑視或敵視政府的情緒或看法，或構成發表煽動文字罪，而有關言論不一定要涉及暴力或武力。

「結束一黨專政」、提出推翻憲法訂明的國家執政黨，是否屬煽動及敵視政府，要看之後的判決，但觸犯法律界線是肯定的，也是明顯踰越了言論自由的限制。這是言論構成犯罪，而不是「以言入罪」。

至於國安法下會否出現「以言入罪」，這也是一些人的故意誤導。港區國安法第21條中，涉及煽動或教唆特定的行為才可能觸犯法律。煽動和教唆都有明確定義，需要存在宣揚、說服、誘導、慫恿、鼓勵等才構成犯罪；至於煽動或教唆的行為，亦必須是國安法明文禁止的行為，在法律界線上已十分清晰。到現在一些人還在爭論什麼是煽動教唆、為什麼不能宣傳打倒國家執政黨，這究竟是無知還是揣着明白裝糊塗？

「以言入罪」定義十分清楚，就是市民的言論自由被無理打壓。但言論自由有界線、明確限制，如果有關言論踰越這些限制，例如觸犯法律、煽動教唆等，這樣因言論而獲罪就不存在「以言入罪」，而是言論犯罪。反對派過去屢屢偷換概念，動輒祭出「以言入罪」的大旗，這樣的政治「萬能key」沒有多大意義。轉化羅蘭夫人名言——「以言入罪萬能key」，天下古今幾多之罪惡，假汝之名以行！

作者是香港文化協進智庫高級副總裁、全國港澳研究會會員

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[韓成科]