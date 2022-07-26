歐陽五：重構中美關係 應有新思路

近年來，美國在「一個中國」問題上不斷試探中國底線，操弄「戰略模糊」的政治話術，妄圖以這種方式將中美博弈維持在符合自己利益的可控範圍內。實際上，這樣缺乏真誠互信的互動方式，只能消耗彼此信任和耐心。妥善處理台灣問題，是中美建交的重要前提。若這一前提發生變化，中美關係的基礎將受到嚴重侵蝕。美國或虛或實的反覆試探，實際上是在蠶食兩國關係的信任基礎。

無論是發動曠日持久的貿易戰，還是在涉台等敏感問題上屢屢挑動中國底線，都是美國「遏制中國」戰略的體現。即使美國口頭上強調要為防止中美戰略競爭脫軌設置「護欄」，實質上的「遏制中國」戰略卻將中美步步推向對抗的趨勢。

現是重構關係的關鍵期

近期中美高層頻繁對話，並在雙邊關係性質及管控危機方面達成一定共識。此時正是重構中美關係的關鍵期，美國不應將注意力放在耍弄虛實手段，而是應該關注長遠，思考如何重構中美關係。

首先，重構中美關係，美國應進行「代入式」思考，減少戰略誤判。「代入式」思考並不是奢求美國能夠「共情」中國、為中國利益考慮；但與中國打交道，美國若不進行「代入式」思考，就不能理解中國真正的想法和需求，不能了解中國底線，容易產生戰略誤判，將中美帶入雙輸局面。代入中國的時空背景，從中國歷史脈絡中，可理解台灣的重要，「紅線」顯而易見，步步試探除了消耗互信外毫無意義。從歷史中亦可知中國的戰略文化中沒有「霸權基因」，美國所想像的「中國威脅」並不存在。

其次，重構中美關係，美國應與「現實中的中國」而非「臆想中的中國」打交道。美國應看到並承認，中國的發展與振興有其歷史邏輯，是世界的福祉而非威脅；同時，中國並不以「與美爭霸」為發展目標。

當前美國的中國觀、中美關係觀，似乎都與現實存在嚴重偏差。中美關係不是美國設計的零和博弈，中國亦不可能根據美國預期去規劃自己的政策或行動。美國需要「看見」現實中的中國，而不是腦中的「假想敵」。

大國博弈不可能重回老路

最後，重構中美關係，美國應重新思考大國博弈。全球化趨勢下，市場要素分佈全球，各經濟體之間已是「你中有我，我中有你」。新技術革命下，一批新興國家崛起。此時的大國博弈，已不可能再回到傳統意義上的國際權力轉移和新老霸權更替的老路。

權力在諸多國家之間的更均衡分配，以及權利與責任的更均衡匹配，將成為大國博弈的主題，由此形成更合理、平衡的世界形態。而美國仍將中國視作「與其爭霸」的假想敵，嚴重影響國際新平衡的形成進程。

國際博弈本應包含內修、妥協、合作、競爭、鬥爭等多種不同行為模式和關係狀態。除了競爭與對抗，中美兩國將更多注意力轉向解決內部矛盾和結構問題，或許是避免中美在博弈中雙輸局面的重要思路。

作者是時事評論員

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[歐陽五]