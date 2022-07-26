陳文玲：中美關係惡化是世界不可承受之重

美國忽略的重要事實是，兩國關係走向惡化，對兩國及世界來說都是不可承受之重；而中美若能智慧、理智、快速緩和敵對關係，對世界和平安全及發展繁榮都有重要意義。

中美關係走向惡化是不能承受之痛

中美建交幾十年，兩國經濟已深度交織和相互嵌套，形成緊密聯繫。目前就單一國家來說，美國是中國第一大貿易伙伴，去年雙邊貿易達到7500多億美元，在華美資企業已達7萬家之多，年銷售額達8000多億美元，美企需要中國的產業配套能力、超大規模市場和豐裕人力資本。根據中國美國商會和普華永道發布的《2022年中國商業環境調查報告》，約60%美國在華企業2021年在中國實現盈利，近三分之二的公司把中國列為世界第一或前3名投資目的地。

美國和中國生活在共同的星球上，都是擁有核武器的超級大國，也將溫室氣體排放到同一個受限的生物圈中，其中任何一國都具備毁滅對方、毁滅世界的力量。我贊同美國學者Graham Allison的觀點，處理中美關係的底線是無論競爭多麼激烈、敵意如何發酵，但最終結局是扼殺對方就等於殺死自己。其中一國想要實現自身國家利益，哪怕迫不得已都要向對方尋求共存之道。這就是中美關係面對的現狀，也決定了中美競爭關係決不能走向冷戰。冷戰是一道經濟「鐵幕」，也是一道推動世界走向分裂的「鐵幕」。

美國前國務卿基辛格認為，美中若能緩和敵對關係，對整體世界和平具有重要性。美中作為全球兩個最大的經濟體，有一些互相踩腳是正常的；但如果把任何全球衝突都跟中美聯繫起來，那將是很危險。若中美走向對抗，將比一戰、二戰給人類帶來更嚴重的災難。

世界絕大部分國家不願意選邊站隊

美國總統拜登把中國視作最重要的戰略競爭對手，國務卿布林肯說中國是最嚴重的長期戰略競爭對手。在此認知下，無論是印太經濟框架、四方機制、美英澳AUKUS機制，還是民主價值觀聯盟和慫恿北約對華發出挑戰等，這一系列動作都是逼迫一些國家在中美之間選邊站隊，企圖在具有全球性內在聯繫與相互支撐的產業鏈、供應鏈、價值鏈中去中國化。

但從特朗普時期中美貿易戰到現在拜登政府一系列圍堵中國政策，除了個別國家，絕大多數國家都表示了非常明確的共同傾向，即不願在中美之間選邊站隊。最典型的代表是新加坡總理李顯龍，他多次表示若大國之間的矛盾導致世界局勢不確定或不穩定，小國愈是被迫選邊站，這種局面愈令人擔憂。

這代表了一種全球趨勢，即在大國競爭博弈愈來愈激烈的情况下，這些不選邊站隊的大多數國家形成了中間和制衡力量，難以形成冷戰時期的兩個陣營、兩大體系。大國之間打新冷戰已失去了原有的冷戰時期國際關係基礎，整個世界在二戰後的77年間形成了密不可分的全球經濟結構。經濟全球化近來雖遭遇「逆流」，但仍是生產力發展的客觀要求和不可阻擋的歷史潮流，不可能把中國完全排除在世界之外；或者說排除中國的世界不論在哪個方面，都是不完整、不會取得成功。

中美關係是影響世界格局最大變量

美國與中國是世界上第一大和第二大經濟體，兩國GDP（本地生產總值）佔全球40%，製造業產值佔40%；作為世界貨幣，兩國總計佔國際貨幣基金組織的一籃子儲備貨幣特別提款權（SDR）比重為全球的55.66%。

美國現在仍是世界經濟、科技、網絡、軍事強國，倘美國能妥善處理好大國之間的關係，特別是中美關係，同時如果能夠很好地解決其國內矛盾和問題，美國的強國周期將會延續。可惜的是，美國正堅定不移走在相反道路上。

一個14億人口的大國，在辦好自己國家事情的同時，以和平發展方式、更寬廣胸襟造福世界各國人民，展現了不同於歷史上任何一個霸權國家的發展路徑，理應得到各國特別是美國的理解和支持，但卻被霸權國家懷疑、恫嚇、遏制。美國把中國視為最大——或愈來愈聚焦的——戰略競爭對手，步步緊逼。拜登政府不僅繼承特朗普對華貿易戰的政治負資產，且迅速延伸到科技、供應鏈、意識形態等，更深度地干預中國內政，力圖挑起中國內部裂隙，挑起中國與相關國家的矛盾衝突。美國重構全球盟友體系，重構基於意識形態的產業鏈供應鏈體系，推出印太經濟框架，矛頭都直指中國。

美國正在推動其他國家和地區與中國的經濟割裂，一旦變為現實，必然撕裂高度關聯的整個世界。若世界形成兩套體系、陣營，不僅中美會兩敗俱傷，而且相當於毁掉全球二戰後70多年形成的格局，經濟全球化將因為兩個大國對抗對峙而最終遭肢解。

中美都是偉大的國家，兩國在世界的地位與影響力都是對方難以撼動、替代和戰勝的。雙方合作產生的結果是「乘數效應」；若對抗，結果則必然是「除數效應」。中美都是聯合國安理會常任理事國和核大國，是世界上舉足輕重的國家。中美關係已超過了雙邊意義，具全球性的溢出效應。中美關係的處理與走勢，對世界格局演化是最大的變量。

假如美國非要繼續沿着錯誤道路，逼迫盟友和其他國家選邊，同時用盡一切辦法挑戰底線、刺激中國，甚至不惜引發戰爭，結果將不僅是簡單地再現「西貢時刻」、「阿富汗時刻」。美國可以決定以什麼方式開始，但卻決定不了以什麼方式、在何時結束。這或將成為美國真正走向自我毁滅的最危險選擇。

中國尋求和平發展的道路沒有錯；中國為本國和世界絕大多數人民服務，使人民脫離貧困的道路沒有錯；中國通過共建一帶一路，為更多國家尋求和創造發展機遇沒有錯。中國在修路架橋，推動世界互聯互通，推動各國相互尊重和平共處；而美國築牆畫圈，挑動戰爭，打擊或摧毁一個又一個與其利益有衝突的國家。天下「苦美」久矣！美國應改弦更張，重新認識一個和平崛起並在全球有愈來愈大正向溢出效應的中國；認識到摧毁一個有幾千年歷史文化深厚積澱的國家，是美國和任何國家不可能實現的單向意願；認識美國與一個具包容性和博大胸懷的中國處理好關係，對兩國及世界的重大作用。

美國應在全球帶個好頭，引導人民重新認識、善意對待中國，將會得到中國更多理解、尊重與回饋，美國亦將從中美合作獲得更大收益。希望美國有正確和明智的戰略，延緩美國走向衰退的進程，使其重新成為受人尊敬的偉大國家。兩國應珍視中美建交後數十年的經濟聯繫與民間往來，共同建設更和平美好的世界。

作者是中國國際經濟交流中心總經濟師

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[陳文玲]