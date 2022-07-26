阮穎嫻：中國的對外貸款和債務陷阱

第一篇報道是斯里蘭卡發生政變。事源新冠疫情加上能源危機，以致依賴進出口的斯里蘭卡經濟崩潰，政府債務違約，物價飛漲，糧食藥物燃料等物資短缺。民眾在街頭示威，總統出走，政府被示威者佔領。

西方評論認為，斯里蘭卡之所以債台高築，可能與中國的貸款有關。斯里蘭卡與中國簽訂協議，開發漢班托塔港。事實上，中國雖然是斯里蘭卡的最大債主，其實佔該國債務只有10%左右，其他債主包括日本、印度等國家；而最致命的是斯里蘭卡以高息借了不少商業貸款，無法償還。

第二單新聞是據報國際投資者正在拋售中國政策性銀行的人民幣債券，這些銀行為國內外的建設工程項目提供融資。有部分評論認為這些政策銀行向俄羅斯提供貸款，但由於俄烏戰事以來，美國及其盟友對俄實施制裁，援助莫斯科有可能使這些機構面臨二級制裁。

兩則新聞都跟中國對外官方貸款有關。美國近來常以「債務陷阱」形容中國對發展中及低收入國家的對外官方貸款，究竟這種說法有沒有事實支持？

中國對外資產分佈

根據數據（註），2021年底中國擁有的對外資產超過9萬億美元，其中最大部分是外匯儲備，佔3萬億美元以上；此外有對外直接投資、給外國的貸款、股票和債券投資組合，及短期的易貨額度（trade credit）等。有幾點值得留意——

第一，由於中國實行資本管制，一般居民難以買賣外國資產，所以上述資產大部分由官方擁有。

第二，雖然大家比較留意中國對中低收入國家的借貸，但很多發達國家都是中國的債仔。譬如中國總值3萬億美元以上的外匯儲備，雖然官方沒有公布它的分佈，坊間普遍認為大部分是發達國家的債券，美國國債佔一半以上，也包括英國、德國等國債。

第三，中國對發達國家與對中低收入國家的資產組合有很大差別。正如上面說，中國主要以買入國債的途徑擁有發達國家資產；但對於中低收入國家，其中一個重要渠道是透過政策性貸款。

事實上這種國家對外國貸款，自1949年新中國立國時已經出現。毛澤東年代，中國曾經向全球共產主義的兄弟之邦伸出援手，有一兩年中國對這些國家的支援甚至佔中國產出的接近1%。自七八十年代，這種支援的比例逐漸減少，但在2000年左右又開始增加。當時江澤民認為改革開放引進外國資金和技術20年後，中國某些具有比較優勢的企業開始有能力對外直接投資，訂明了「走出去戰略」。自2001年加入世貿以後，中國又經歷了一輪高速經濟發展；至2013年，習近平主席提出「一帶一路」發展戰略，促使中國對外國的直接貸款上升。

中國對外官方貸款的特徵

這些政策性的貸款大部分並非由國家出面，而是通過國企洽談，主要透過兩家政策性銀行進行，即中國進出口銀行和國家開發銀行；商務部直接參與的貸款只佔少數。不少貸款協議的寫法如一般商業貸款，有保密條款，因此這些貸款甚少受國際機構（如國際貨幣基金組織、國際結算銀行等）和信用評級機構等注意。

有部分對外貸款沒有流出中國金融體系。例如某國向中國貸款推行工程，該筆款項由政策性銀行批出後，直接撥入相關中國國企的帳戶，然後國企派員到當地建設。通過這種方法，錢根本沒有經過外國政府的手，不用擔心外國會挪用工程款項，也免卻資本管制和兌換等繁複手續。同時，外人不容易察覺這些貸款。

有學者綜合大量資料，追蹤到這些官方貸款的部分資料。根據這些數據，中國是全球最大的官方債權人，它的貸款遠高於其他國家政府和國際機構，如世界銀行和國際貨幣基金組織等。2017年全球約有80%的發展中國家有接受中國官方貸款。

借貸狀况不透明

中國對外官方貸款主要集中在東亞、中亞、非洲和南美的發展中國家，對東歐的貸款相對較少。有些國家對中國的負債相對高，有約20個國家對中國的負債佔當地生產總值10%以上；佔30%以上的有吉布堤、湯加、馬爾代夫、剛果、吉爾吉斯等國。其中吉布堤對中國的欠債，達其生產總值約90%。

貸款主要有3種，包括免息貸款、低息貸款和正常的商業貸款。由於這些國家較貧窮，前兩者屬於經濟援助性質。中國對低收入國家的貸款一般收2至3厘利息，對發展中國家貸款則多以私人貸款利率計算，當中包括風險溢價。

為保障債權人利益，中國貸款往往有抵押，例如通過當地的能源收入來交付。另一種方法是要求債務人設立專項帳戶，所有與貸款工程相關的經營收入都通過該帳戶入帳，以保證債權人可以得到相關款項。這種做法亦有在其他國家的貸款合約出現。

由於這些貸款並不透明，世人了解不多，也許引起西方社會和媒體懷疑；但從另一角度看，不少中低收入國家缺乏資金和基礎建設，當地人民生活質素惡劣，亟需外國支援。全球對這些國家的貸款不足，中國資金正好填補這個空缺。中國用各種手段來確保這些資金用得其所，而訂出相關條款，無可厚非。

另一個問題是，這些貸款的資料缺乏系統，其他債主未得悉。當其他人向這些國家貸款，衡量風險及還債能力時，未必會將中國的貸款計算在內，從而可能造成損失。又或者因為無法判斷這些國家的負債額，而不敢投資於這些發展中國家。

此外，國際機構要了解這些國家的經濟和財政狀况有障礙。例如斯里蘭卡向國際貨幣基金組織申請貸款，這些對中國的隱藏欠債，可能令談判變得更複雜。

註：國家外匯管理局《中國國際投資頭寸表》

參考資料：Sebastian Horn, Carmen M. Reinhart & Christoph Trebesch (2021). China's overseas lending. Journal of International Economics. Vol.133, Nov., 103539.

作者是港大經管學院講師

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