楊庭輝：拜登訪沙特受挫 責任應由西方共同承擔

拜登折衷路線 易兩面不討好

簡單而言，政治領袖處理外交事務時頗常面對利益和道義取捨的兩難局面。現實至上主義者認為，政治領袖無可避免需與滿手鮮血的獨裁者交涉，以保障自己國民的利益；人權至上主義者則強調，政治領袖必須與漠視人權的獨裁者劃清界線，不應因經濟或地緣政治利益而出賣受害者。

拜登一方面讓美國國家情報總監辦公室斷定沙特王儲為殺害卡舒吉的幕後兇手的機密報告曝光，另一方面只制裁涉案的沙特王儲的親信，恰恰會同時招致現實至上主義者和人權至上主義者的批判。

是次拜登出訪沙特碰壁而回，部分現實主義者認為是拜登自招苦果，但亦有其他現實主義者認為，拜登此行的遭遇短期內為美國帶來痛苦，長遠卻或有助美沙關係重回正軌。可是站在人權至上的角度而言，拜登會見沙特王儲穆罕默德等同食言及向獨裁者投降。

追本溯源，卡舒吉遇害案件的發酵，亦跟土耳其不斷放料推波助瀾有關。儘管土耳其當年指控沙特時義正辭嚴，但它絕非全心全意為卡舒吉討回公道。事緣土耳其受到美國經濟制裁，它向外界披露案件詳情，客觀上可令美國陷於尷尬之局。

此外，土耳其曾冀望透過卡舒吉事件，打擊沙特在穆斯林遜尼派國家中的領導地位，但近年其經濟每况愈下，急需與鄰近多個國家緩和關係以改善經濟。正因如此，今年4月土耳其已中止卡舒吉被殺害案件的審訊，並把案件移交給沙特，其總統埃爾多安又在6月於安卡拉接見沙特王儲。問題是，美國不時標榜自己積極履行捍衛全球人權的道義責任，如今拜登卻做了跟埃爾多安相似的舉動，自然難免受到猛烈抨擊。

能源氣候危機夾擊 非拜登一人之過

無論如何，外界將西方面對的主要危機全盤歸咎於拜登政府，並不公允。事實上，在俄羅斯正式入侵烏克蘭前，前者已不時鎮壓異見記者和維權人士，但歐美當時既無全面制裁俄國能源，亦無加快其能源自主的步伐。此外，當卡舒吉被虐殺一事曝光後，歐洲多國亦沒有聲言杯葛沙特的能源。

由此可見，近年西方陣營政治領袖根本沒有很大的決心擺脫對獨裁國家的能源依賴。以這個標準來看，拜登不見得較任何其他西方陣營的政治領袖更虛偽。近月西方急就章制裁俄國所導致的能源危機，其實是近年西方領袖集體造成的惡果，責任自然理應由他們共同承擔。

換句話說，歐美的外交政策很多時都不會只談人權或只談利益。近40多年來，伊朗處決過的異見人士不勝枚舉，但美國時任總統奧巴馬和歐盟領袖在2015年有份同意伊朗核協議，其後又反對特朗普重啟對伊朗的制裁，豈是出於人權至上的考慮？

昔日西方與伊朗簽訂核協議的初衷，是希望以貿易正常化來換取對方放棄發展核武，及逐漸改善國內人權狀况。然而西方並非在伊朗人權狀况已有明顯改善的前提下，才跟對方推動關係正常化。可以說，西方當時在伊朗人權問題上亦有妥協讓步。特朗普當選美國總統後不久，便以「核協議條款充滿漏洞，伊朗可輕易暗地裏發展核武」為由單方面退出相關協議。隨之而來的發展是，伊朗近年積極高調提煉研製核武所需的濃縮鈾，其國內的強硬保守派亦全面重新抬頭。

特朗普中東政策漸扎根

拜登難按自身意願行事

伊朗政局的發展趨勢，到底是奧巴馬的中東政策縱容，還是特朗普無視協議精神所致，一直是充滿爭辯的議題。另值得一提的是，特朗普承認耶路撒冷為以色列首都，及制定容許以色列佔有約旦河西岸大部分領土的「新中東和平方案」，均是以蔑視巴勒斯坦為基礎。

拜登有修正特朗普中東政策的主觀願望，但特朗普中東政策的影響力已逐漸落地生根，加上地緣政治局勢有變，所以拜登難以單純按自身意願行事；即使勉強為之，亦不見得成效顯著。

當然，還有一種左翼批判的進路認為，由於全球暖化危機正正是人類以往消耗過多能源所致，所以拜登不應乞求任何獨裁者增產能源，而應該帶領全球忍受陣痛，推動減低溫室氣體排放。但是美國中期選舉將至，要求選民勒緊褲頭過苦日子，只會令選情更為嚴峻。因此，不論這種說法是否合理，拜登也難以在此時宣之於口。

至於有關「特朗普連任總統便不會令美國在外交上處於被動」的說法，只是一種永遠無法得到證實的假設。特朗普在任總統期間，除了明顯強硬對付伊朗和偏袒以色列、沙特之外，在處理很多其他外交事務上，均以不按常理出牌見稱。純粹根據往績沙盤推演，特朗普既可能在烏克蘭加入北約問題上出爾反爾，時而聲稱支持烏克蘭有加入北約的自決權，時而附和其他人反對北約擴張的立場，亦可能鹵莽地應對俄國的軍事威脅，令世界局勢邁向更危險地步。

不論是特朗普的忠實支持者抑或極度討厭他的人，都可找到一些放大對自己立場有利的「證據」，同時以選擇性失明的態度，淡化不利自身立場的例證。

作者是香港國際問題研究所研究員

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[楊庭輝]