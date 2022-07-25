邵善波：良政善治——認真探討及處理香港一些深層次矛盾

習主席在七一講話中，對新一屆政府提出四個希望。第一個希望就是要求政府着力提高治理水平、完善治理體系、提高治理能力、增強治理效能。很明顯，不有效解決香港治理這些問題，就很難處理好主席提出的其他重要工作，即不斷增強發展動能、切實排解民生憂難、共同維護和諧穩定，及主席提出的要「關心關愛青年人」。

良政善治首要條件是「人」

要改善香港的治理水準、體系、能力和效能，關鍵是政府的領導及主要官員。我們看到的是新的班子上任不到一個月，已積極展開處理香港當前的及一些長遠問題。「良政善治」的首要條件就是「人」。新一屆政府的班子基本上已形成，其是否「德才兼備」 、「愛國愛港立場堅定」、「能力突出」、「熱心服務公眾」，我們不久就會看到結果。在這裏，我提出幾個我們要面對及處理的深層次問題。

（1）完善政府體制 優化公僕制度

新一屆政府承接前任的政府架構改組計劃，增加了兩個政策局，調整了政策局之間的分工，使其更能反映現代社會需要；又新增副司長一職，強化政府上層的領導及統籌能力。這都是必要及很好的開始；但香港特區政府承接了英治時期的體制，保持了原有體制一些優良部分，惟亦留下不少固有陋習，以及不少與時代脫節的架構和制度。第二屆政府引入的主要官員問責制雖解決了部分問題，但亦製造了新問題。持續、深入檢視香港特區政府體制及運作，是提高香港特區政府治理水準、能力及效能的一個必要工作，其中公務員制度的改進，是這工作中的一個重要部分。

回歸前後為了穩定公務員隊伍，英治時期遺留下來的公務員制度基本上沒有什麼改變；但當時香港的公務員制度，早與新加坡及其他英聯邦國家不斷與時並進的公務員制度，走得愈來愈遠。為配合社會不斷發展，香港公務員制度有需要大幅度調整及改進。

（2）增強發展動能 發揮政府功能

習主席在講話中提出「要轉變治理理念，把握好政府和市場的關係，把有為政府同高效市場更好結合起來」，這點中了香港治理的一個核心問題。香港社會中上層及政府的管治團隊，長期迷信「市場經濟」，深信英治時期所遺留下來「積極不干預」、「小政府大市場」的施政及處事原則。這種治理社會的態度，與現代經濟運作及社會活動完全脫節，結果造成香港的產業長期過分單一、新行業難以出現。這扭曲的局面，亦造成社會上的高房價、極嚴重的貧富懸殊、青年缺乏出路等問題。社會及政府如何重新認識政府在經濟活動的角色，是香港進一步發展中需要解決的一個深層次、哲學性，也是一個實務性的根本問題。

（3）深入探討香港重新納入國家治理體系的問題

香港回歸以來出現的不少爭議，包括終審法院權力、維護國家安全的立法、人大釋法和決議、政治體制的進一步發展，及中央對港全面管治權，都與習主席講話中提到的「香港回歸祖國，（是）重新納入國家治理體系」這變化有關。這不是制度上的衝突，而是一個認知問題。港人如何理解國家治理體系在香港的角色及作用，是一國兩制在港落實的重要環節，也是一個不斷出現溝通問題的脆弱點。

這問題的另外一面，就是香港作為國家一部分，如何有效發揮其在國家事務及發展上的參與，這亦是一個長期被忽視的問題。要一國兩制有完整及全面的發揮，這問題的兩個方面都需要得到充分了解及照顧。

（4）積極落實融入國家發展大局

香港從來都與國家的命運息息相關，習主席的講話亦詳細談到香港在國家近代史上，曾經扮演的角色及發揮的作用。這問題並非因為一國兩制的引入而使香港與國家的發展產生屏障，也不因為「兩制」差異而產生隔離。但如何融入國家發展大局，或什麼是國家發展大局，我們得承認港人的認識非常有限，具體動作及舉措更不多。

香港回歸後與內地的關係出現了根本變化，但在各種往來、交接及互動操作上，因為要尊重「兩制」，仍有不少問題需要處理，如高鐵「一地兩檢」安排的爭議就是一個有好結果的例子；而三地的汽車到今天還不能自由往來，令花了1000多億元建造的港珠澳大橋形同空置，便是一個失敗例子。國家發展面臨方方面面的問題，其中不少例如人民幣國際化，香港都可有其特殊角色及貢獻，惟仍然未見到其發揮應有潛力。香港如何在一國兩制下成為國家發展大局中的一個組成部分，談得很多，但實際的政策及工作卻尚待發展。

（5）積極面對百年未見的大變局

習主席在講話中提出，治理團隊「要提升國家觀念和國際視野，從大局和長遠需要出發積極謀劃香港發展」，其實這也是對香港的要求。香港長期自命「國際城市」，但實際上港人的國際視野、情懷、認識都非常有限。香港的所謂「國際性」，其實只是向外來人及利益集團提供一個活動平台；本地人及他們的社會、經濟活動，多只是迎合這些外來因素而作出的配合。除一些個別例子外，港人並沒有發展出多大對國際事務的興趣及認識。在面對國家近幾十年的高速發展及近幾年急劇變化的國際局面，特別是中美關係變化及海峽兩岸情况，港人的反應便遠遠不到位或乾脆缺席。這與香港國際地位的本質、角色及功能，遠遠不相配。在「港人治港，高度自治」要求下，這是我們的一個嚴重缺失。

（6）深入探討政治體制價值及理論基礎

香港在回歸歷程中引入選舉政治，及其引伸出的政黨政治及議會政治，政治體制出現根本變化。這是香港回歸前後長期面對的一個社會爭議。經過2019年社會動盪過程中暴露出政治體制中的漏洞後，中央出手修改了香港選舉制度，為香港選舉政治的未來發展打下基礎。中央在這些變化後仍堅持《基本法》內有關「雙普選」的承諾，但這制度應如何發展、如何落實，這問題仍待解決。

其實選制設計及發展只是實際層面的問題，關鍵是圍繞民主和選舉制度爭議背後的價值觀、文化基因、歷史因素、社會條件，及它的前提和假設是什麼。這些「深層次」問題，更值得我們通過香港的經驗深入、仔細研究及探討。因為對這些因素的觀點取態，決定了我們對不同民主理論、體制的認同和接受。這些看來是抽象的理論問題，其意義不單止是在香港，這更是現代政治體制理論的基本探討，對國家政治制度建設及發展也有參考作用。

一國兩制準確持續長遠執行

乃當代港人重要歷史性任務

一國兩制是中央長期以來對港澳問題的戰略思維，即「長期打算，充分利用」的延續。一國兩制在今日「百年未見的大變局」中，早已不是一個短期、權宜、功利的政策，而是在面對國際關係出現根本大變中，在國家落實中國特色社會主義這一漫長過程中的一個重要環節。習主席於講話結語中，對一國兩制在國家發展上的戰略地位已提升到一個新台階。他說：「中華民族偉大復興已經進入不可逆轉的歷史進程。推進一國兩制在香港的成功實踐是這一歷史進程的重要組成部分。」

讓一國兩制準確、持續、長遠地在港落實執行，是當代港人對國家的一個重要歷史性任務。

作者是新範式基金會總裁

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[邵善波]