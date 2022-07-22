何喜華：新移民不應是貧窮代罪羔羊

本港貧富差距屬結構問題，貧者收入持續惡化現象成因眾多，包括經濟產業單一、缺乏整全就業政策、勞工權益欠足夠保障、職場缺乏完善晉升階梯、勞工在全球化下工作形態轉變、缺乏合理財富分配或再分配機制等種種因素。若要認真處理，必須從根本問題着手。

無移民來港便能改善低薪狀况？

然而，近日有論者在討論貧富差距問題時，指出「本地依賴單程證人士不斷補充低技術勞動人口，以致低技術工人的工資未能合理地持續改善」。雖然「本地依賴」有僱主和企業做主動的意思，但言下之意，已將本地低技術工人工資不合理的現象，歸因至持單程證來港的新移民身上，似乎沒有新移民來港，低技術工人的工作待遇便有改善出路。

以上觀點除了讓市民尋找發泄對象、強化排外情緒外，根本無助改善貧富懸殊問題，亦不自覺地將本是受害的弱勢社群當作代罪羔羊。

新移民自力更生 提供重要勞動力

不爭的事實是，從內地來港的新移民為本港提供重要勞動力，而新移民工資待遇普遍較本地勞工為低，這源於本地職場中某些工種並不受本地勞工歡迎，工時長且工資低（例如安老院舍照顧員、醫院健康助理、地盤雜工、飲食零售的服務員等）。初到埗的新移民積極謀生，寧可工作自食其力亦不願申領綜援，縱使工資較低、待遇較差，亦不計較「頂硬上」，結果在低薪大軍中往往找到新移民身影。

根據《2020年香港貧窮情况報告》，有新移民成員的住戶，其貧窮率在政策介入前（37.9%）或政策介入後（13.2%），都較整體住戶高（介入前為23.6%，介入後為7.9%），反映新移民貧窮境况較本港整體嚴重，且亟待正視。此外，不少僱主投訴租金貴，為節省經營成本，即使無新移民，僱主亦寧可輸入外勞，而非調升本地勞工工資。

再者，「新嚟新豬肉」，部分僱主看準移民謀生心切，刻意榨壓新移民，提供較本地勞工差的待遇，導致新移民在職場中「被動地」以較低工資入職，如今卻被視作「主動地」搶去本地工人飯碗、壓低本地工人工資，新移民與本地勞工的利益霎時之間被對立起來。

問題癥結在於職場中對勞工待遇缺乏完善保障，法定最低工資水平極低，就算全職工作，收入亦未能應付基本生活，又無立法訂立標準工時，再加上職場中對新移民的歧視待遇情况持續，導致本地勞工及新移民同樣陷入低薪困境。因此矛頭應指向僱主和政府的勞工及就業政策，而非相互干戈。

從宏觀看，移民對人口結構和經濟轉型的作用不可或缺，惟長遠效益往往被忽略。在評價新移民對社會的影響時，不應只衡量短期對社會及經濟帶來的負擔和收益，更應全面評估移民在來港後不同階段的收入水平和融入程度，以及對家庭團聚因素的影響。

根據2021年香港社區組織協會委託浸會大學經濟系進行的《內地來港移民分析：社會經濟地位的動態變化》研究（註），利用2001至2016年的4次人口普查及中期人口統計5%樣本微觀數據，探究內地移民居港超過7年後的社會經濟狀况，發現整體上他們的收入與本地居民收入趨同。量化分析顯示，內地移民對緩解本港人口老化和促進經濟轉型發揮重要作用，假若過去20年沒有內地移民及他們在港出生的子女，香港人口將更為老化，供應未來本港勞動力的20歲以下人口，更會減少近四分之一。

整全看待新移民 助融入共建香江

長遠而言，大眾看待新移民時應具整全視角，避免出現偏頗觀點。政府在制訂人口政策時，亦要重視內地來港移民的經濟和社會效益，盡快協助移民及其子女來港接受教育，畢竟他們都是港人的下一代，愈早融入香江，愈有利培育發展。由於新移民是重要勞動力，政府除了提供就業培訓，同時應改善內地資歷和工作經驗的認可機制，善用新移民勞工原有知識和技能。此外，當局亦應修訂反歧視法例，促進新移民融入社會。上屆政府研究修訂《種族歧視條例》，相信有助保障新移民在職場和生活上免受歧視。

從整體而言，政府更應從結構因素入手，完善勞工保障及強化財富再分配機制，才能有助紓緩貧富兩極化的情况。

註：bit.ly/3RPt64k

作者是香港社區組織協會主任

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[何喜華]