曾志豪：「721」××三周年

譬如，你不能說「恐襲」，因為這跟官方定性不同，輕則說你發布假新聞，重則說你「煽動市民對政府不滿」，或者「煽動市民對司法仇恨」，還是用「××」算了。

表達意見與煽動 如何劃分？

最近《羊村》繪本的法庭案件，涉及一條古老的、幾乎廢而不用的「煽動罪」，令市民非常擔心：表達意見和煽動之間，如何劃分？

控方的回應是：放心，善意批評政府不算煽動，又說不會濫告。

好吧，誰能告訴香港市民，如果在社交媒體批評「721」的調查工作、批評警方的不作為，甚至認為警方與白衣人關係不尋常，××勾結，諸如此類，這些行為算是「善意批評」還是「煽動仇恨」？

內地有官員把「831打死人」定性為「把社會不滿情緒集中指向香港警方，子虛烏有的事情」，或構成《港區國安法》下的「引發特區居民對中央政府或特區政府的憎恨」而違法。

於是「721」三周年，香港主流傳統媒體居然不見做回顧追蹤，就只有其他網媒，例如香港電台前編導蔡玉玲和其他獨立記者製作事件三周年的專題紀錄《721未完的案》。

這個現象正常嗎？當然正常了——在煽動罪、假新聞這些束縛之下，你都不知如何令政權相信是「善意批評」。

當你見到與「721」有重大責任關係的鄧炳強官升至保安局長，當你見到李家超升到香港最高位置的特首寶座，你知道香港要追查「721」責任愈來愈難。

李家超新政府好像什麼事情都告訴你——向內地官員打電話也告訴你，用了幾多分鐘用餐都告訴你，打什麼呔亦告訴你；但有些香港人想知道的真相，卻不會告訴你，也不許你自己找尋。所以到今天，我們仍不知道，「721」當日那些被查出車牌的車輛主人究竟與事件有什麼關係；我們仍不知道，到底元朗警署收到報案而其後落閘，是如何體現「忠誠勇毅」的高尚品德。

河南銀行「爆雷」事件，銀行存戶抗議，被大批白衣人毆打驅趕，現場穿著制服的警察視若無睹，逼得抗議民眾大喊「黑社會」、警察「勾結黑社會」。那如果我為河南存戶鼓與呼，說了「警察和白衣人勾結打市民」，會否被認為影射、諷刺、煽動？

作者是傳媒工作者

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[曾志豪]