陳端洪：一國兩制的實踐規律

中國的大一統政治智慧

第一條闡釋「一國」與「兩制」的關係，論述制度選擇的國家理性。現代主權國家作為一種政治建構，無論奉行什麼主義，都是一種同一性建制，一國就是一個「一」，從邏輯上說，這個「一」是絕對的、永久的存在。這是現代主權理論的基本教義。中國古人早就形成了大一統的政治智慧。《呂氏春秋》有言：「一則治，兩則亂」、「一則治，異則亂」、「一則安，異則危」。

要論西方現代國家超越「一」的思維模式的經典憲法案例，當屬聯邦制，它解決了「多」與「一」的關係。美國國徽上的拉丁文「E pluribus unum」，英語直譯為「out of many, one」，中文翻譯為「合眾為一」。但美國建國之初沒有完整解決主權歸屬問題，只有在南北戰爭後經過「血的救贖」，美國才真正確立為一個民族國家（nation）。

一國兩制是人類憲法史上的思想突破，是中國共產黨人創造的堪與聯邦制媲美的憲制設計，既區別於聯邦制，又不同於一般的地方自治。美國聯邦制經過持續4年的南北戰爭，死了60多萬人，才得以真正確立起來。香港的一國兩制雖經歷了2019年暴亂，但與美國的南北戰爭相比，不過是「茶杯裏的風波」。

一國兩制如何合二為一呢？習主席總結了兩點。第一，維護國家主權、安全和發展利益是最高原則，是一國兩制的前提。這是從「國」與「制」的關係來論述，揭示了制度選擇的國家理性。第二，社會主義制度是國家的根本制度，特區所有居民應自覺尊重和維護國家的根本制度。這是從兩制的關係來論述，突出國家根本制度的凌駕性。

第二條論述中央與特區的權力結構關係。中央全面管治權和特區高度自治權，這兩個概念是對香港基本法第一和第二章立法精神的高度凝煉的總結。習主席闡述兩點：第一，中央全面管治權是特區高度自治權的源頭；第二，落實中央全面管治權和保障特區高度自治權是統一銜接的。第一點闡述了主權原理，第二條講的是憲制安排的和諧統一。

全面管治權的理論在歐洲公法史上，曾經對協調教權與王權的緊張關係發揮過重要作用；美國在解決印第安人問題和新併入州問題時也用過這個理論。一國兩制白皮書提出這個概念，與外國公法沒有直接聯繫，而有其獨特內涵，那就是中央全面管治權和特區高度自治權統一銜接，而不是把地方自治權作為一個過渡性的權宜之計。

高度自治與特區一樣，已成為中國憲法學上的專門概念，儘管作為修飾語的「高度」是一個不確定的法律概念，但基本法通過賦權，使這個概念具有具體的法律內涵。高度自治超越了傳統的主權理論，所以在強調高度自治的同時，需訴諸全面管治權的理論。

治港者政治忠誠的根本原則

第三條講的是自治權的道德底線，亦即治港者政治忠誠的根本原則。習主席闡釋了愛國者治港的內在合理性：

第一，政權掌握在愛國者手中，是世界通行的政治法則，這是因為國家是一個忠誠系統，公務人員政治忠誠是國家建設的基本倫理規範，愛國是公務人員政治忠誠的第一原則；

第二，愛國者治港是保證香港長治久安的必然要求，守護好管治權就是守護香港繁榮穩定、守護700多萬香港居民的切身利益。在一個共和國，愛國就是愛主權者——人民，就是為人民利益服務。

自治權與獨特性 乃一個硬幣的兩面

第四條講的是一國兩制作為一種憲法戰略的關鍵考量，即如何對待香港獨特性和優勢。香港的獨特性和優勢是國家首先在港實行一國兩制的客觀基礎，也是衡量一國兩制成功與否的關鍵指標。習主席首先論述了保持香港獨特性和優勢的規範基礎，那就是國家和香港的根本利益、長遠利益。他進一步宣布中央的相關政策：中央完全支持香港長期保持獨特地位和優勢，鞏固國際金融、航空、貿易中心地位，維護自由開放的營商環境，保持普通法制度，拓展暢通邊界的國際聯繫。在世界局勢動盪不安的格局下，習主席閒庭信步，向香港社會和國際社會釋放了一個安定、和平、開放的信號。

為保持香港地位和優勢，就必須堅持高度自治原則。自治權和獨特性是一個硬幣的兩面。

以上4條規律既是經驗總結，也是對基本法要義的精確提煉。習主席的總結具有很強的邏輯性和體系性。作為學者，我深切感覺到內地和港澳的基本法教科書內容陳舊了，是時候修改。

作者是北京大學法學院教授

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[陳端洪]