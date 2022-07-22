劉德輝：請專家顧問靜一靜

但是在急切應付疫情的處境，全港官民必須做到一心一德一策，而非侃侃而談的學術討論，也用不着百家爭鳴。

急切應付疫情 用不着百家爭鳴

這幾位顧問專家毫無疑問對香港防疫付出了巨大努力及貢獻，他們都是獨當一面、值得尊重的學者，也必然會有自己的見解。但請大家想一下，一般「專家」和「政府抗疫專家顧問團成員」（簡稱顧問專家）兩個身分名銜所包含的不同責任和義務。前者是個人身分，可以公開地暢所欲言，在系統之外提醒市民，及向政府提供防疫意見；但顧問團的專家，所服務的對象是政府，其重點是協助政府制訂有效的防疫政策，而非對市民隨時隨意發表個人的防疫意見（見7月13日政府公布有關顧問專家的工作內容：「在公共衛生、傳染病學及臨牀經驗等範疇向政府提供意見，加強科學為本、精準抗疫，以最低的社會成本達至最大的抗疫目標。」）

現在市民最急需的，是有效可行的防疫決策，在防疫公共衛生及日常生活中盡量達到減少痛楚的平衡。政府需清楚解釋政策的因果及利弊，令市民更加願意共負一軛，以暫時代價換取長遠平安。市民最不需要的是顧問專家每天「打對台」、作十個八個推測。這種專家意見紛紜的現象，大抵已成了香港獨有特色。鍾南山教授不會每天發言，但每次發言都鏗鏘有力。

筆者不清楚專家是否清楚自己的角色及其巨大影響力。在疫情初期，顧問專家之言，似乎等同政府的政策；直至前特首林鄭月娥任內後期，專家及政府的關係變得貌合神離，還要政府忙着解畫，說專家意見只是提供參考，差不多是劃清界線。

顧問專家現在對市民仍有很大的影響力。能力愈大，責任愈大，希望各位專家在發表意見之前，先想一下所說的內容可能對香港產生的正反影響。這些意見大部分應該是說給政府官員聽，而不是給市民茶餘飯後添點話題。

很多本地研究已經顯示市民對政府的信任及防疫政策支持度都極低，從而減低了對防疫措施的響應（包括接種疫苗）。對政府防疫的不信任，甚至與市民的抑鬱程度有密切相關性。不言而喻，現時專家之間及與政府之間的分歧，只會令市民感到更加混亂和無所適從，嚴重影響市民對政府的信任，以及對防疫的信心和依從性，這均非諸君願見。

因此，專家可能要三思自己的位置，及其發言內容對大局的影響。我參加過少數的政府委員會，印象中一個政府委員會只會有統一口徑的公開發言；若委員不能同意這種共識過程及結論，是可以選擇離開委員會，繼續從學者的獨立位置自由發揮。顧問團的精神亦應該一致吧。

此外，顧問專家亦不應單向地從上而下指點政策，他們應考慮橫側面的經濟及市民心理壓力，蒐集從下而上的信息，以向政府提供意見。

應對抗疫疲勞 首要有清晰領導

顧問專家「系統性」的分歧不會帶來好後果。現時市民抗疫多時，已經感到非常疲勞。要大家堅持，首先要有清晰有效的防疫領導，重建對政府抗疫的信心。面對對立的眾說紛紜，市民何去何從？諸君對香港的貢獻，不在報紙的標題上，而是大家團結起來，協助政府做更精準的決策，給予市民更清晰方向和久違了的希望。

其實，大家都在瞎子摸象；但若分工合作，一步步綜合得出結論，是始終能將象的形狀搞清楚的。

（筆者並非新冠「專家」，但在SARS爆發的時候，曾經參與跟世衛專家在威爾斯親王醫院進行的第一輪追蹤研究，亦發表了數十篇市民對SARS及新冠病毒在行為心理應對的文章，也曾受邀參加一次由內地來港新冠防控專家召開的諮詢會議。）

作者是香港中文大學賽馬會公共衛生及基層醫療學院行為健康研究中心始創主任、榮休教授，浙江大學公共衛生學院講座教授，清華大學客座研究員

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[劉德輝]