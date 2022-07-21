陳帆川：新聞媒體數碼化 為何多數失敗？

最近又有一家老牌媒體計劃發展新媒體，招兵買馬，落實改革。類似這樣的改革，在各大媒體已不知出現過多少次，每次都會讓一群傳統新聞人失業，又讓一群善於拋出數碼術語的人突然成為集團寵兒。然而當幾年過去，預算花光，很多媒體卻不見得有何突破發展，成績往往不及一些小本經營的YouTube頻道。

新聞媒體數碼化的阻力大致可分為3項。

第一是消耗太多資源於花巧的產品上。每一段時期的數碼化，都伴隨一堆流行語，由以往的3秒抓注意力短片，到後來的數據新聞，到現在的元宇宙，很多時皆屬為做而做，沒有明確目標。

例如盛行一時的社交媒體趣怪短片，令很多媒體儲了一堆「殭屍粉絲」，作用成疑。至於數據新聞，聽起來冠冕堂皇，但製作成本非常高，收視卻很慘淡，除非有證據顯示能吸引訂戶，否則實際作用亦不大。元宇宙則是連Meta自己力推的新年演唱會都無人問津。到底看得人頭昏眼花、畫面質素連家用遊戲機PS3水平都追不上的很多元宇宙產品，能否把新聞點石成金，很成疑問。

第二是抄襲內容行銷和KOL的成功之道，卻捉錯用神。新聞媒體喜歡抄襲內容行銷和KOL的成功之道，例如研究社交媒體最佳發帖時間、研究影片的最佳橫直比例、找記者上鏡學KOL解釋新聞等，卻常常捉錯用神。

新聞跟商業機構的社交媒體專頁的最大分別是，前者每天發布海量內容，內容話題性足以蓋過任何小修小補的優化，因此很多商業機構和廣告中介所強調的社交媒體優化秘技，對新聞機構來說皆作用不大。

至於找記者學KOL之所以難以成功，首先是記者的形象包袱大；其次是KOL走紅是一場機會率遊戲。1000個KOL裏可能有500人皆拍差不多的片，卻只得一人走紅；新聞機構隨便找一名記者來抄他，很容易便落入另外沒有紅的那499人。明明拍的東西差不多，就是無人看。

第三是老掉牙的問題，就是來自傳統新聞人的阻力。雖然上文提及，網絡新聞還是內容為王，但內容為王不是從傳統新聞性判斷，而是看其話題性。新聞性在現今的香港固然重要，但若想靠它在網絡大收旺場，無疑緣木求魚。經過這麼多年，很多人似乎對此仍不了解，或者不想了解。

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]