冼卓嵐：疏導乘客改進服務 港鐵應「一加一減」

從鐵路歷史檢視東鐵角色

回顧過去，東鐵線前身（九廣鐵路英段）最初只有7個火車站和已遭廢除的沙頭角支線，後來為配合新界發展和迎合居民需要，東鐵線加入了上水站、大學站（原稱馬料水站）和馬場站。之後隨着電氣化設備普及，東鐵線又加入了九龍塘站、火炭站及太和站，以滿足當時更高的交通需求。時至今日，東鐵線南邊總站在過海段通車後已由紅磡站改為金鐘站，整條路線共有16個車站。港府更於去年宣布增設白石角站、羅湖南站和古洞站。由此可見，東鐵線一直是連接郊區和市區的重要橋樑，為配合不同形態的城市發展而屢次增設車站。

宏觀而言，東鐵線配套與時而進，一直改善城市交通網絡，可是「人轉路不轉」，車廂編排十年如一日。在微觀的列車設計，東鐵線由12卡車改為9卡車，乘客增加但車廂減少，更保留了頭等車廂的安排，是現時碩果僅存有此安排的路線。儘管港鐵公司接連推出「車尾上車即時賞」和上車位置提示屏幕，以積分獎賞和硬性提示疏導月台人流，但效果仍然未如理想。與其耗費人力物力宣傳較冷門的車廂，倒不如從車廂編排上着手，考慮調整停車位置和檢視頭等車廂安排，善用現有資源。

頭等車廂去留之間 宜另闢可行方案

頭等車廂乘車環境固然標榜舒適，犧牲了部分車廂空間，換取舒適的座椅。在商業社會中，以這類營利較高的服務彌補收入較少部分的「取長補短」，是正常不過的事。情况就好像公共小巴營辦商，將部分熱門路線車資調高，補足其餘路線的營運開支。可是，作為城市骨幹的鐵路，要衡量頭等車廂的價值，不妨從車廂需求和收入來源兩方面着手。以往東鐵線無疑是往返中港的重要交通工具，但隨着高鐵建成和疫情打擊，需要經東鐵線長途跋涉來港的旅客大大減少。另一邊廂，近年港府不斷批出鐵路上蓋物業發展權，以「鐵路加物業」模式讓港鐵公司賺取物業發展利潤。先不論將鐵路發展與私營房屋掛鈎是否可持續的城市發展，港鐵公司現時毋須依靠本業，便可從物業發展方面獲取龐大租金收入。

東鐵線車廂設計涉及不同持份者的利益，當中頭等車廂更承載着香港這彈丸之地的鐵路歷史和集體回憶，要與這車廂一刀兩斷似乎不太可行。不少市民認為取消頭等車廂可改善擠迫情况，港鐵公司作為城市發展的主要參與者，理應更具彈性處理民生問題，方便市民出行。既然頭等車廂難以取捨，不如考慮在保留頭等車廂下的可行方案。民主黨的調查同時探討了不同的改善方法，例如女性專用車廂和加密列車班次，這些也是可取的改善方法。至於頭等車廂，在市民上下班的繁忙時間，普通車廂水泄不通，即使是多付了車資的頭等車廂乘客，也只能擠進車廂。最終不論普通抑或頭等車廂的乘客也可能感到不舒適。在頭等車廂去與留之間，港鐵公司應開闢一個可行而貼合乘客需要的乘車方案。

早晨折扣擴至全港各站 繁忙時間取消頭等收費

現時港鐵於早上繁忙時間，為「核心市區」出站乘客提供六五折優惠，鼓勵乘客盡早出門。奈何所謂「核心市區」並不包括東鐵線所有車站，光是兩間大學所屬車站（香港大學及中文大學）均不適用於以上折扣優惠。我們所作的民調顯示，因應東鐵線過海段通車，大部分受訪者表示更多乘搭港鐵，所以港鐵應考慮擴展早晨折扣優惠至全港各站，疏導新增的乘客。

在訪問中，有受訪者表示即使在繁忙時間乘搭頭等車卡，也都只有企位沒有座位，頭等車廂可說是名存實亡。的確頭等車廂內有一小撮人可坐在較舒適的座位上，但他們時常也需跟其餘乘客擠在一起，車廂內更多的是站在走廊和空位的心急人。若港鐵公司能於繁忙時間直接開放頭等車廂閘門，暫時停收頭等車廂收費，定能吸引部分乘客改往頭等車廂。此舉既可免卻本來付費人士之間的爭拗，避免「同樣付費不同待遇」的不公情况，又可以紓緩在普通車廂常見的擠迫情况，使列車空間更有效率地分配。

作者是民主黨區議員

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[冼卓嵐]