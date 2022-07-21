鍾志源：劏房生師友計劃 與學校合作增效益

師友的角色不僅要與人分享人生經驗，而且需協助同學計劃他們的人生目標，並教導他們如何理財，運用計劃提供的財政支援，實現所定下的人生目標。此外，師友要負責安排同學參與一些活動，如職場參觀及工作影子計劃等。以上這些都是很重要，亦不是容易的，師友須具備相應知識、技巧去引導及啟發同學。這次計劃的對象是中一至中三學生，他們正正經歷着心理學家Erik Erikson的「心理社會發展理論」中人生八大階段的青春期。青春期的青少年有其獨特發展需要和成長任務，他們在此階段很需要對自我認識更多，了解自己喜惡及強弱處，建立明確的自我概念及身分認同，繼而找到人生的追尋方向。如果這些發展任務未能順利達成，便會出現成長危機，他們會感到徬徨和迷失。因此，師友須掌握青少年的成長需要，才能逐步引導他們了解自我，更重要是讓其認識自己的強弱項和人生目標。

合作可免重複運用資源

其實以上提及師友計劃所包括的內容，不少中學一直都有做。學校會為中一至中六學生設計一套生涯發展規劃，根據不同年級同學的成長需要而設計不同學習活動，引領他們更多認識自我，從而規劃自己人生、定下人生目標和方向。當中也會有成功人士分享經驗、工作影子計劃及職場體驗等活動。有些學校亦會配對校友和學生，推行校本的師友計劃，邀請有成功經驗的校友作為學生的師友。這樣的安排比起配對一個沒關連的義務師友，其連繫感（relatedness）會強得多。

「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」的計劃與學校生涯發展規劃不同之處，是較針對幫助住劏房的初中學生，及有資金資助同學追尋人生目標。因此，小組可考慮與學校合作推行此計劃，整合那些學校已一直推行的活動，那便不需重複運用資源，只需將給學生的資助金發放予學校便可以。

此外，我們亦要考慮一些實際運作是否可行。雖則現在仍不知道一年計劃內，師友會有幾多次面見同學，跟他們分享經驗，但我會考慮到一個住劏房的同學，可以在哪裏及何時面見師友呢？是放學後或周末到師友工作的地方，或是校外地方會面？無論是在哪個校外地方會面，都是需要同學付出額外時間和金錢；但時間及金錢對一個住劏房的學生，可能是難以付出的，不少住劏房的學生要在放學後及周末時間，幫助外出工作的父母照顧家庭，例如做家務及照顧弟妹。若此計劃能夠與學校一同合作推行的話，則師友面見同學的時間及地點便不會成為問題，於上下課時段在校進行便可。

需考慮計劃的延續性

要應對跨代貧窮問題，短短一年時間、只惠及2000名學童的計劃是絕對不足夠，新政府需考慮計劃的延續性。試想一年計劃過後，住劏房的同學，生活上應不會有很大改變。他可能會定下人生目標去追尋，可能視野變得廣闊，也更懂得理財和儲蓄，人際資源增加了。由初中至畢業後出來工作，還有很長年日。到底在一年計劃所得到的增值如何幫助他們脫貧，確是很令人存疑。

另外，行動小組如何評估計劃成效？其成效指標及監察方法會是怎樣？本人建議行動小組可考慮對個別參與計劃的青少年作追蹤研究，探討他們日後升學、就業路徑等，作為成效評估之一。相信新政府需就以上種種問題深入研究和探討，期望當局推行配套更全面的脫貧計劃，協助弱勢青少年在畢業後有合適工作，並有資源能夠繼續發展其人生目標，使其在社會向上游，這樣他們才有望脫貧。

作者是迦密聖道中學校長、香港輔導及心理學會副會長

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[鍾志源]