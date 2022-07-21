柯創盛：設兩專組提速建屋 有決心更要有成績

組織架構只是解決問題的起步

回歸之初，行政長官為落實「八萬五」建屋目標，設立由財政司長擔任主席的「房屋用地供應督導委員會」，負責監察有關工作，確保達到目標建屋量。而從建屋數字看，這個委員會是做出了成績；但政府於2002年徹底改變房屋策略，委員會亦無聲無息停止運作，大型覓地工作也陷於停頓。2010年11月，政府設立類似房屋用地供應督導委員會的「房屋用地供應督導小組」，同樣由財政司長任主席，負責統籌各相關決策局和政府部門在提供土地作房屋供應方面的工作。2013年，督導小組改組為「土地供應督導委員會」，職權範圍擴大，負責全面統籌全港各種用途（包括房屋和商業用途）土地的開發及供應計劃。可惜近10年過去，這個由財政司長領導的土地供應督導委員會，雖然層次高、職權廣，但似乎未能突破香港的「地荒」困局。今次財政司長再次「披甲上陣」，領導土地及房屋供應統籌組，並取代原有的土地供應督導委員會，然而不論是「督導委員會」、「督導小組」還是「統籌組」，組織架構始終只是工具，或只是解決問題的起步；能否到達目的地、可否帶來政績，組織架構既非保證，亦不是最關鍵的要素。統籌組強勢成立，確實展現了政府解決土地及房屋供應的決心和誠意，但統籌組能否交出實質政績？還得大家拭目以待。

從分工來看，統籌組是從宏觀督導和監察土地及房屋供應，特別是由研究至土地平整各階段的造地工作進展；而公營房屋項目行動工作組，則是微觀監督公營房屋項目由用地交付至建成入伙的進度。據政府新聞稿介紹，工作組職責包括監察公營房屋用地是否準時交付；探討各項加快建造及入伙的措施；制訂及更新公營房屋新供應的預測；考慮及解決各項影響準時完成公營房屋項目的跨政策局或跨部門問題，並探討及制訂措施，增加公營房屋供應。

期望當局考慮兩點建議

事實上，自2014年《長遠房屋策略》（長策）公布以來，公營房屋不論是年均或總體建屋量，都從未達標。由新設的副司長帶領工作組督導建屋進度，有其實際需要，亦是對症下藥。然而筆者有兩點建議，期望當局考慮——

第一，私人住宅供應與公營房屋的供需息息相關，若私人住宅供應偏離長策目標，市民將轉向公營房屋，特別是申請居屋及公屋。因此，工作組應一併監察私人住宅供應，並解決影響私人住宅供應的問題，例如工程審批費時、程序冗長，以至疫情影響建築物料供應等，以免在促進房屋供應上顧此失彼。

其次，回歸初年的房屋用地供應督導委員會以下，設有房屋工程行動小組，或由房屋局長及規劃環境地政局長領導的委員會，並訂立問責機制。該機制要求房屋署、地政總署及拓展署3個部門，負責監察各項建屋工程計劃，由物色用地至房屋單位建成為止的各個階段進度。部門首長級人員或工程監督，須監察每一項房屋工程進度，確保工程能準時完成；工程監督亦須透過部門首長，向房屋局長以至財政司長負責。因此，為確保各項建屋工程能準時完成，新設的公營房屋項目行動工作組亦應參考過去經驗，建立合適的問責機制，以強化內部監督及保證責任的實現。

作者是觀塘區議會主席、香港房屋委員會委員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[柯創盛]