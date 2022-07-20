邵天虹：解散了互委會 然後呢？

政府對解散互委會後的會址用途，呈交了很政治正確卻毫無新意的答卷。在重中之重的房屋問題面前，改建新房像是無可辯駁。然而我們有必要問，難道沒有比改建新房更有價值的選項嗎？

在回答這個問題前，讓我們回到半個世紀前的英殖時期，看看互委會到底是怎樣誕生。

上世紀50年代，英殖政府主要透過吸納上層精英協助管治香港。港督楊慕琦曾一度計劃推行政治改革，引入大型民選議會，但流產告終。其後1967年爆發反英抗暴事件，英政府反思後計劃改善政府與基層市民的矛盾，及提供更優質的社會服務，1968年推行民政主任制度，透過民政處將政府行政權力直接延伸到社會基層，互助委員會作為關節之一因此而生。

互委會既有大廈管理、鄰里聯絡、提供意見等功能，更重要的是，它扮演了政府對地區行政的伸延，加強控制，同時加入了直接民主成分，重塑香港政治體質。互委會之所以式微，一方面是後期代議政制取代了更多功能，加上科技發達，大大改變了傳統鄰里關係的聯絡模式，沒有特別報酬的互委會漸漸受冷待。

上述講出互委會因何而生，那麼今天互委會因何而死呢？難道是因為需要改建更多單位而死嗎？顯然不是，更何况其實許多單位根本沒有廚房、廁所窗，位置可能不適合長期居住。

房委會未必有過多的政治考慮，優先將會址改建房屋是出於良善願望，可以理解。但民政處平白無故把自己的責任和權力送了出去，不可不察。

互委會會址應為社區發揮更大價值

既然互委會的誕生是服務於更高層次的政治目的，那麼同樣地，可以用更宏觀角度來考慮它未來的方向。我在這裏提幾個方面的建議。

第一，優先服務於政府的政策目標，協助政策在地化，提升地區施政效能。以部門自身作為主體，在基層社區推動政策，例如民政處短期借用會址推廣證件更換、登記消費券、協助通關預約、協助上門注射疫苗等。或例如環保署推動長期政策如垃圾徵費、社區的綠色生活習慣培養、鼓勵社區綠化和參與式種植。或例如文體旅局在社區落腳招募青年人才作技能培訓，或落區講好中國和香港故事等。

第二，加強地區團體聯繫，借力發揮共同治理。特首在政綱提出，要「加強政府與地區各基層組織和團體的聯繫，建立更多的合作渠道，提升地區施政效能，增強基層社會服務供給能力」。政府應免租吸引有心有力的地區服務團體設立服務處，讓他們呈交社區服務計劃，並作審批和定期監察，引入更多元化的服務和資源，提升社區福祉及活力。這同樣適用於非牟利機構和同鄉社團，亦可讓商業機構以慈善形式申請，給予其公益服務機會。

第三，發揮居民積極性，或改建為社區需要配套。因應區情，可改建成會議室、自修室、家務助理服務中介、團購中介、食物支援服務等，甚或容許不同居民組成社群，推展具社會效益的事業。

筆者始終認為，互委會的會址應繼續其「歷史任務」，主力為社區發揮更大價值；會址對於解決住屋問題，也純粹杯水車薪。不論作為協助政府治理地區的窗口，或是更好發揮地區自理的門戶，皆是值得地區人士與政府集思廣益，官民合作尋找更創新的出路。

作者是九龍城前區議員

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[邵天虹]