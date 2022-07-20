邵天虹：解散了互委會 然後呢？

【明報文章】近50年歷史的互助委員會，在政府宣布分階段解散後進入倒數階段。解散後的互委會會址在往後發揮什麼作用，引來不少疑問。早前政府在書面答覆立法會中透露，房委會會優先把它們改建為住宅用途，其次亦會考慮將它們改作設施房處理可回收的物料，以支持落實都市固體廢物收費計劃；同時提及如有團體有意租用回收後的互委會辦事處作福利或其他用途，房委會會因應相關法例及規定、技術可行性及有關屋邨實際情况，按既定機制處理申請。
政府對解散互委會後的會址用途，呈交了很政治正確卻毫無新意的答卷。在重中之重的房屋問題面前，改建新房像是無可辯駁。然而我們有必要問，難道沒有比改建新房更有價值的選項嗎？
在回答這個問題前，讓我們回到半個世紀前的英殖時期，看看互委會到底是怎樣誕生。
上世紀50年代，英殖政府主要透過吸納上層精英協助管治香港。港督楊慕琦曾一度計劃推行政治改革，引入大型民選議會，但流產告終。其後1967年爆發反英抗暴事件，英政府反思後計劃改善政府與基層市民的矛盾，及提供更優質的社會服務，1968年推行民政主任制度，透過民政處將政府行政權力直接延伸到社會基層，互助委員會作為關節之一因此而生。
互委會既有大廈管理、鄰里聯絡、提供意見等功能，更重要的是，它扮演了政府對地區行政的伸延，加強控制，同時加入了直接民主成分，重塑香港政治體質。互委會之所以式微，一方面是後期代議政制取代了更多功能，加上科技發達，大大改變了傳統鄰里關係的聯絡模式，沒有特別報酬的互委會漸漸受冷待。
上述講出互委會因何而生，那麼今天互委會因何而死呢？難道是因為需要改建更多單位而死嗎？顯然不是，更何况其實許多單位根本沒有廚房、廁所窗，位置可能不適合長期居住。
房委會未必有過多的政治考慮，優先將會址改建房屋是出於良善願望，可以理解。但民政處平白無故把自己的責任和權力送了出去，不可不察。
互委會會址應為社區發揮更大價值
既然互委會的誕生是服務於更高層次的政治目的，那麼同樣地，可以用更宏觀角度來考慮它未來的方向。我在這裏提幾個方面的建議。
第一，優先服務於政府的政策目標，協助政策在地化，提升地區施政效能。以部門自身作為主體，在基層社區推動政策，例如民政處短期借用會址推廣證件更換、登記消費券、協助通關預約、協助上門注射疫苗等。或例如環保署推動長期政策如垃圾徵費、社區的綠色生活習慣培養、鼓勵社區綠化和參與式種植。或例如文體旅局在社區落腳招募青年人才作技能培訓，或落區講好中國和香港故事等。
第二，加強地區團體聯繫，借力發揮共同治理。特首在政綱提出，要「加強政府與地區各基層組織和團體的聯繫，建立更多的合作渠道，提升地區施政效能，增強基層社會服務供給能力」。政府應免租吸引有心有力的地區服務團體設立服務處，讓他們呈交社區服務計劃，並作審批和定期監察，引入更多元化的服務和資源，提升社區福祉及活力。這同樣適用於非牟利機構和同鄉社團，亦可讓商業機構以慈善形式申請，給予其公益服務機會。
第三，發揮居民積極性，或改建為社區需要配套。因應區情，可改建成會議室、自修室、家務助理服務中介、團購中介、食物支援服務等，甚或容許不同居民組成社群，推展具社會效益的事業。
筆者始終認為，互委會的會址應繼續其「歷史任務」，主力為社區發揮更大價值；會址對於解決住屋問題，也純粹杯水車薪。不論作為協助政府治理地區的窗口，或是更好發揮地區自理的門戶，皆是值得地區人士與政府集思廣益，官民合作尋找更創新的出路。
作者是九龍城前區議員
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