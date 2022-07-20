陸頌雄：喜見企業減工時 謹望成為新趨勢

最近我與一家大型人力資源公司交流，他們說香港的公司人才流失很嚴重，尤其是中層人員。中層人員指的是三四十歲的年齡層，流失的主因是受不住長工時文化。當工作10年以上，精神、體力已經不起嚴重透支，况且天天過着「工作等於全部生活」的日子，慢慢會發現人生失去目標、方向和意義。當他們思考整頓人生時，很可能就會離開工作崗位，寧願做兼職／「斜槓族」，公餘才可以享受生命，不為一份長工賣命，因此不少公司都面對人才流失的情况，亦難聘請到合適的人填補崗位。

上周工聯會在立法會提出立法訂定標準工時的建議，有71名議員投票，只有18人贊成，建議不獲通過。議會是社會的縮影，投票結果反映社會上仍有不少人捉不準新世代對作息平衡的強烈願望，仍然執著舊思維，以為員工長時間工作就等同有效率。事實上不少研究指出，長時間工作只會拖低工作效率，尤其是那些講求「用腦」的工作。

冰島在2015至2019年間推行了一周4天工作制試驗，勞工每周工作時數由40小時減到35至36小時，且薪酬不變。結果發現員工上班時間縮短後，非但生產力沒有下降，而員工由於工作壓力減少，健康狀况好轉，因疲憊而出現的風險亦降低，公司反而節省了開支。

「共贏」應是勞資關係核心價值

幸好香港亦有跟得上時代步伐、願意提升員工福祉的僱主，開始主動縮減工時，例如有一本地商業機構決定每逢星期五讓員工多放半天假期，另安排一天在家工作，以減省員工舟車勞頓的時間。此安排雖屬試行，但起碼行出第一步。該機構有上述安排的理由是「提升員工的福祉」，讓員工工作時「更有動力和效率，達至共贏」。提出「共贏」這理念，真是難能可貴。「共贏」應該是勞資關係中的核心價值，不是你全贏我全輸或我贏盡你輸盡，而是共同探討雙方都滿意的最佳結果。

另外亦有非政府機構實施隔周4天工作，相信縮減工時將成為新趨勢，因為其他機構如不仿效，或難以挽留和吸引人才，尤其是香港已經過了經濟躍飛的年代，莫說加薪十幾個百分點，超過5%已經很難得，唯有較短工時才能成為招攬人才的亮點。

最近國務院總理李克強因應國家上半年的經濟表現，召集一眾專家和學者商討，其中一位是北京大學國民經濟研究中心主任蘇劍，他最為人熟知的倡議就是實行4天工作制。他指出發達國家普遍面對產能過剩，實行4天工作制是世界大趨勢。不知中央會否吸納這項倡議；如有機會吸納，在國家先行的經驗下，或者更有利於香港縮減工時和推行標準工時立法。

作者是立法會議員、香港青年時事評論員協會會董

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[陸頌雄]