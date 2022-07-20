孫興杰：中美戰略外交關係的重建

兩國關係踏入新階段

中國國務委員兼外長王毅與美國國務卿布林肯，在二十國集團外長會議之後舉行會晤，雙方就中美關係及共同關心的國際和地區問題，進行了全面、深入、坦誠和長時間溝通。尤其值得關注的是，兩國外長會晤長達5個小時，足以說明雙方外交溝通的廣度和密度。中美外長此番會晤，在形式上是多邊外交活動期間嵌入的雙邊會晤，但雙方溝通的議題之廣、討論之深，也是頗不多見。從近段時間中美關係的演化來看，兩國正在進入戰略外交關係重建的新階段。

筆者以為，所謂的戰略外交關係，就是中美雙方從戰略高度，磨合和重建雙邊關係的性質、結構及議題，以適應新的全球國際體系演變趨勢和要求，使中美關係成為國際戰略穩定的基礎。

在新冠疫情和俄烏衝突下，國際格局的裂變與重組在加速，尤其是各種突然性的事件，進一步加劇國際體系震盪。在此背景下，中美作為全球性的大國，有責任和能力共同維護國際秩序穩定，既有利於兩國利益，也有助世界和平與發展。

今年6月以來，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，與美國國家安全顧問蘇利文在盧森堡舉行了近5個小時會晤；中國防長魏鳳和與美國防長奧斯汀，在香格里拉對話會期間舉行雙邊會晤；中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，與美國財長舉行視頻會晤；中共中央軍委聯合參謀部參謀長李作成，與美國參謀長聯席會議主席米利舉行視頻通話，幾乎同時的是中美外長在印尼舉行雙邊會晤。一個月內，中美雙邊舉行如此頻繁的高層會晤是非常罕見，也足以說明中美關係到了一個亟待且可能獲得突破的關鍵節點。

首先，中方在多個外交場合都強調一個核心問題，即台灣問題。台灣問題高度敏感，如果處理不慎，會對中美關係造成顛覆性的破壞。中方在捍衛國家主權及領土完整等關係到國家核心利益的決心和意志，無可置疑。

保台海和平 雙方關係才不至失控

妥善處理台灣問題，是中美在1979年建立外交關係的前提。如果這一前提條件發生根本變化，中美外交關係就會地動山搖。美國近些年來在「一個中國」問題上不斷試探中國底線，以「切香腸」策略蠶食和掏空「一中」原則，這已成為中美外交關係的巨大風險和障礙。中方不厭其煩在每個外交場合強調台灣問題的敏感，亦是希望美方能夠認識和接受中方捍衛「一個中國」的意志。只有在維護台海和平局面的基礎上，中美關係才不至於脫軌失控。

其次，中美雙方在對雙邊關係性質的認知上，有了更多共識。特朗普政府將中美關係視為「戰略競爭關係」；而在其任期結束之際，美國對華政策呈現更多進攻性，雙邊關係滑向對抗，甚至敵對。

拜登上台後，提出所謂「競爭、對抗、合作」三分法，但合作面縮小，競爭和對抗依然。中美元首兩次視頻對話，中方提出相互尊重、和平共處和互利共贏的設想，而拜登總統亦提出了「四不一無意」的說法（美國不尋求同中國打「新冷戰」、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持「台獨」，無意同中國發生衝突）。

雖然表述不同，但基本內涵有很大一致性，這是中美進行戰略磨合並積累共識的基礎。與布林肯的會晤中，王毅深入闡述中方對美方「四不一無意」的具體要求，希望美方外交團隊能落實拜登總統的重要承諾。中美關係是單一全球體系下的大國關係，已深度嵌套在一起，超越了政府邊界而廣泛延伸到社會、市場和文化等各領域。

兩國基本已知曉彼此底線

再次，中美雙方在攜手管控危機方面達成重大共識。美方之前提出要對中美關係加裝「防護欄」，而此次王毅提出中美3個聯合公報是兩國最可靠的「防護」。危機管控、妥善處理分歧是中美戰略外交關係的「底線」，經過幾年磨合和試探後，雙方基本已知曉彼此底線，這就為中美關係的「築底」提供了條件。無論「護欄」還是「防護」，都表明中美雙方均不願看到雙邊對抗升級，更不能允許雙邊關係脫軌翻車。國際格局震盪巨變，中美關係應當成為世界和平與發展的「穩定器」。

亞太地區良性互動

將是中美核心議題

最後，兩國外長在推動務實合作方面取得積極和重大進展，包括在對等互惠基礎上，推動中美聯合工作組磋商取得更多成果；為兩國外交領事人員履職創造更好條件；重啟人文議題磋商；加強氣候變化、公共衛生等合作等。可以預見，隨着線下面對面會晤的恢復，中美在各領域工作層的磋商和交流也將逐步恢復。持續的外交溝通和談判是維持外交關係穩定的重要途徑，而中美雙方已意識到且已保持外交溝通渠道的暢通。

世界處於變局中，交通、通訊等技術革新已將地球的距離「消滅」了。雖然中美在自然空間上隔着遼闊的太平洋，但在交往空間裏已融為一體。美國以印太戰略在亞太地區建立自己的戰略優勢，而中國本身就是亞太地區不可或缺的一員。基於此，中方向美方提出了中美在亞太地區良性互動的設想，這也將是中美重建戰略外交關係的核心議題。

作者是吉林大學國際關係研究所副所長、教授

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[孫興杰]