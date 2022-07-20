計巍巍：超越殖民時代 重塑文化香港

揭示殖民統治前的歷史地位

當局有必要明確香港在歷史長河及文化傳播中的重要地位：香港是史前大陸中心地區文明擴散及人類走向海洋的跳板，也是歷史時期中西文化交流的必經樞紐。具體而言，第一需闡述古代到近代移民對香港社會及經濟發展的貢獻；第二，要重新揭示香港在殖民統治前的漫漫歷史長河中的軍事與經濟地位。要講好這兩方面的故事，單靠歷史文獻是遠遠不足夠，而是需要通過物質客觀文化遺產去揭示香港的重要角色。

早在距今6000多年前的新石器時代，香港就扮演了向海洋擴散中心地區文化的角色。香港考古遺址表現的文化特徵，揭示了自西元前3000年以降，大陸中心文化地帶與東南亞史前文化的親緣關係，例如大灣出土鏤孔彩陶盤，作為咸頭嶺文化的代表，其源頭與湖南早期及同期遺址聯繫甚密，而越南諒山出土彩陶便是這一文化之流系。香港出土的史前青銅器和石英環，也揭示了史前東南文化對越南、老撾、柬埔寨等地形成的文化影響。而在族屬方面，香港考古亦鑑證了史前漢地（China proper）居民向東南亞、南太平洋擴散，並將特別之中國文化（distinctively Chinese culture）如印文陶向外輻射至今南島語族（Austronesians）所在之地。

歷史時期以來，香港的特殊地緣和文化傳播角色更加明顯。南朝以來海上絲路得到發展，廣州出發經屯門、南海可航行至三佛齊（Srivijaya），因此廣州貿易港口的存在，帶動屯門作為交通和軍事樞紐的發展。屯門作為進出廣州貿易港的停駐之地，成為唐代詩人韓愈留下篇章的地方，也成為佛教文化傳播的一環。因此香港在文化關係上，既是中國文化的隨附者，亦是中國文化的傳播者。

以故宮館為契機 理順文化遺產方向

新一屆政府首先應為考古及物質文化遺產工作，設立專門研究和保育基金。目前香港只為歷史建築和非物質文化遺產設立專項資助，對考古地下文化遺產研究保育的資助卻是杯水車薪，一些基金由於額度過小而名存實亡，並且應將考古地下文化遺產與歷史建築及非物質文化遺產地位平列。

第二，政府應積極為香港故宮館及社會團體的研究合作牽線搭橋，以故宮館為平台推動社區考古（community archaeology）——通過市民參與、以發現香港歷史文化為主題的考古及物質文化遺產活動，從更長的時間尺度促使市民思考香港與中國及世界的關係。

在現有政府資源基礎上，新一屆政府亦可考慮善用已有資源，比如：對古蹟辦庫房所存之一個世紀積累的古物及發掘檔案，展開整理及佈展；利用政府的「具考古研究價值的地點」（Sites of Archaeological Interest）開發遺址公園，推行公眾考古教育；或在舊有考古普查基礎上實施第三次全港考古普查，及組織水下文化遺產普查。發掘香港本地文化優勢、重新定位香港在中國及世界舞台的角色，是「文化之都」的題中之意。

香港文化之都的定位並非展示舊城古都，而是在超越殖民時代的更長歷史上，重新認識其中國文化傳播者的特別角色和地位。文化之都的定位和西九文化區的建設，不失為港人及香港城市文化重塑的一次新機遇。希望新一屆政府班子能夠通過切實的物質文化遺產深耕，重現一個蔚然可觀之文化香港。

作者是香港公眾考古學會主席

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[計巍巍]