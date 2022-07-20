劉銳紹：嘴尖皮厚腹中空 獨立濛濛細雨中──對學習「習講話」活動的民間觀察

（1）形式主義勿擴至擾民地步

──據報道，習（七一）講話」至今20天，至少有約60場不同界別的座談會，平均約一日3場。官方認為有此必要，努力統一思想，增加責任感；而吃官家飯（或有需要沾邊）的人也有此需要，以忠誠博好評。何况圍爐取暖，各取所需，各得其利，中外古今如一，只是表現形式不同而已。所以我素來不否定，並以悉隨尊便的心態待之。

──至於實效如何，則各自判斷。在不宜討論（更遑論辯論）、不容異見、不相信真理愈辯愈明的單向灌輸中，外界實毋須強求，因為這決定於官方接受哪種模式。或者官方也不滿「走過場」的現實，為保證成效，所以出現「聽後要交功課」、寫「讀後感」的要求；即使這不是對所有參與者，但已加強「唯威畏」 的氣圍。這個廣東詞語原指草草了事，如今卻變成「唯獨因為你的威權才有所懼畏」之意，豈不怪哉！

在內地，很多政治味濃的學習會、交流會、宣講會，抓得緊時都會出現「肅然起敬，認真學習」的場面。但抓得不緊時卻是另一道風景線，例如由秘書代寫學習心得，簽到開會10分鐘後不見人；留在會場的各適其適，人到心不到，反正大家都支持這類「罪不責眾」，令真想學習的人也感到不是味道。弔詭的是，這種「側側膊」的互騙，早已變成令人沉醉不醒的春風，香港能例外嗎？

──因此，好此道者樂此不疲，但必須努力避免和高度自我警惕：不要擾民，也不要傾向慢性擾民，更不要制度化擾民。如果把硬銷理念的手法落實到普羅大眾身上，只會產生公開或潛在的反彈，破壞「習講話」的「家和萬事興」，同時為外國的攻擊提供炮彈。

我這樣說，不是指政治宣傳和學習活動到了擾民地步，而是希望有關方面掌握清晰界線，不要在有意無意之間混淆起來。

舉例說，市民感到現在無事可為、有力無處使，所以躺平，安靜生活；但官方希望市民不要躺平，而是要積極響應官方號召，支持和參與官方推動的事項。光是「躺平」一詞，已有千差萬別的理解，更何况政治概念和理念？此外，官方希望市民在他們推動的政策上（例如「對敵鬥爭」、「思想回歸」）不是旁觀者，而是「參與者和得益者」，但眼前市民普遍沒有這個積極性。這類落差很容易混淆了擾民或不擾民的界線，所以必須主動警惕和節制。

（2）鬥爭意識→自我緊張→狼來了

──習近平的「七一」講話是大原則、大方向的概念，放諸四海而皆準，相信無人反對。但當市民對比現實和港府的行動時，不是抽空概念，感覺就不同了。例如市民不會否定國家安全，但會關注怎樣執行《港區國安法》？市民也不會一概否定《基本法》第23條立法，但會關注立法傾向、過程和內容，更關注日後如何執行。如果部署和解說不細緻、沒耐性，市民不會感到外國「賊心不死」的危險，反而感到來自本地的不安全感。

推而廣之，市民還會感到官方強化鬥爭思維、製造政治張力，只是為了把強硬政策合理化。我經常說，容或官方的角度是對的，中外在港角力也是真的，但關鍵是要用有說服力的實例，讓市民得到實感，而不是靠空泛的視角和言論就能說服萬民。

──更令市民棘心的是，自從國安法實施後，印象中好像沒有外國人（不是指外國籍），外國的間諜、特務、策反人士、組織者等「真黑手」被捕，頂多只是一些外國人被拒留港，或被列入沒有實質作用的制裁名單而已。相反，出事的多是沒有具體服務對象的本地「間接傭工」。外國於是乘機製造很有感染力的輿論：「矛頭針對外國，拳頭打在香港。」久而久之市民只會產生「狼來了」的感覺，還怎會效法「朝陽大媽」的文化，成為對敵鬥爭的參與者？

──我聽過官方的解釋：港人甚少認識國際鬥爭的複雜，所以難以解說，做了再說。我大致理解；但我又想，「做了再說」可以和風細雨，而不一定是急風暴雨。誠如歐陽修《准詔言事上書》所說：「攻人以謀不以力，用兵鬥智不鬥多。」

（3）勿輕視內地事件對港的輻射

──以前港人不大關切內地事件（如天災等特別情况則有血濃於水之情），如今則多從利害角度關注，尤其是負面事例。這不能怪港人「思想異化」，而是事態驅使和各自選擇的問題。這種心態轉變不能簡單分析，在此只提出關注，容後再談。

──最近內地的新詩《致知了》很能說明問題。內地稱蟬為「知了」，有記者被蟬聲弄得心煩，在詩中說它「高高在上，一片聒噪聲，平添幾分燥熱；自以為聰明，肥頭大耳」，竟被網民解讀為影射習近平。此事引起強烈反應，記者馬上刪詩，並說出原委，但最後只能說：「在公眾存在焦慮的當下，不被人誤讀利用也是成熟媒體人的職責所在。」香港有沒有、會不會出現同類事件？值得深思。

類似事件層出不窮。最近有人發現官媒上出現評論美國總統拜登中東之行「鎩羽而歸」之詞，竟被認為是「殺羽（簡體字是兩個「习」）」。我相信這是刻意胡說，但關鍵是官方過去有沒有鞏固了這種杯弓蛇影的「網絡義和團」文化？

──所以，官方應用行動給予「嘴尖皮厚腹中空」新的內涵：對外國勢力繼續牙尖嘴利；用實力令中國的皮肉豐厚；用「宰相腹內可撐船」的胸懷容納民意，即可「獨立（於國際風雲的）濛濛細雨中」。

作者是時事評論員

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[劉銳紹]