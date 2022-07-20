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陳景祥

筆陣

筆陣：戰爭離我們有多遠？ ／文：陳景祥

【明報文章】很多人都不相信宿命論，但歷史的宿命，有時候不斷重複。蘇聯解體之後，冷戰隨即結束，歐洲東西兩大陣營對峙走入歷史，全世界欣喜萬分，認為全球最大的安全威脅已經去除，天下真的可以太平。

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