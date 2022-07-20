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2022年7月20日星期三
陳景祥
筆陣
筆陣：戰爭離我們有多遠？ ／文：陳景祥
聞風筆動：保安局預備23條立法 20年前專題網站關閉 ／文：李先知
劉銳紹：嘴尖皮厚腹中空 獨立濛濛細雨中──對學習「習講話」活動的民間觀察
計巍巍：超越殖民時代 重塑文化香港
孫興杰：中美戰略外交關係的重建
陸頌雄：喜見企業減工時 謹望成為新趨勢
邵天虹：解散了互委會 然後呢？
筆陣：戰爭離我們有多遠？ ／文：陳景祥
【明報文章】很多人都不相信宿命論，但歷史的宿命，有時候不斷重複。蘇聯解體之後，冷戰隨即結束，歐洲東西兩大陣營對峙走入歷史，全世界欣喜萬分，認為全球最大的安全威脅已經去除，天下真的可以太平。
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筆陣：戰爭離我們有多遠？ ／文：陳景祥
聞風筆動：保安局預備23條立法 20年前專題網站關閉 ／文：李先知
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計巍巍：超越殖民時代 重塑文化香港
孫興杰：中美戰略外交關係的重建
陸頌雄：喜見企業減工時 謹望成為新趨勢
邵天虹：解散了互委會 然後呢？
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