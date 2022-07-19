歐陽五：動盪時代 中美尤應發揮錨定作用

確實，當前世界局勢用雲譎波詭來形容並不為過。烏克蘭戰場依然炮聲隆隆；包括英國首相約翰遜在內，歐洲已有4名國家領導人宣布辭職；歐元兌美元近20年來首度跌破1：1關口；美國總統拜登剛結束中東之行，俄羅斯總統普京又接踵而至，雙方明戰未開卻暗戰不止；在亞洲，中美外長峇里島會晤之後，美國財長耶倫等高官接連到訪，中國外長王毅也馬不停蹄周旋於多個東盟近鄰。尤其讓人震驚的日本前首相安倍晉三被刺後，當西方國家還在驚訝已和平70年的日本為何發生暗殺事件時，亞洲各國已再次從歷史中明悟，這個有着政治人物被暗殺「傳統」的國度，其實同時信奉「菊與刀」，從而更對其現政府力推的修憲警惕不已。

全球局勢如此不安，除了經濟全球化的弊端日漸突顯，導致各國問題叢生，促使矛盾交織之外，也有世界多極化帶來的必然陣痛。毋庸置疑，美國現在及未來的相當長時期，無論從經濟實力、軍事力量還是科技優勢等來看，依然還會保持世界頭號強國地位，但其頹勢仍無可避免地顯現。即便還不至於「秦失其鹿，天下共逐之」，其自身種種「不作為」、「亂作為」卻已無法震懾群雄，就連盟友都生出二心。

美要求各國「選邊站」 最讓世界不安

從近代歷史來看，美國在與其競爭對手英國、德國、日本及至前蘇聯的較量中，基本都是零和博弈而非雙贏。所以美國精英層認定當前中美之間的競爭，不是互不干涉卻能相互激勵的賽跑，而是你死我活的搏命拳擊。這一點從美國人最喜愛的運動——激烈衝撞的橄欖球和冰球，即可看出其國民性。

也正因為秉持「臥榻之側，豈容他人鼾睡」的理念，美國精英層不可能接受另一個大國和平崛起，當前30年的接觸政策（engagement）未能如其所願「改變」中國，在將中國定位為長期系統性的戰略挑戰後，採取各種手段方式圍堵打壓也不奇怪。但這卻對本就不安的世界，帶來更多不穩定的「爆點」。

在特朗普一系列「退群」操作後，即使拜登政府一再宣稱「美國回來了」，心有餘悸的盟友既擔心拜登不可能連任、特朗普之流會捲土重來，也覺得拜登其實是「特規拜隨」，還是「美國利益優先」。譬如全球芯片荒時，美國商務部勒令三星、台積電等交出商業機密；又譬如一邊指摘中國政府搞不正當競爭，一邊通過數千億美元的所謂競爭法案要求美國政府加大投資的「雙標」行為；再譬如美國最高法院推翻「羅訴韋德案」後，全世界都質疑美國民主人權倒退，包括法國、加拿大等盟國首腦都忍不住「背刺」。而最讓世界不安的是，美國要求各國在中美之間「選邊站」。

中國愈趨熟練與美打交道

其實中國並不是個喜歡強出頭的國家，但中華文明「先天下之憂而憂」的大同思維，使中國不僅要為自身利益計，也要為其他新興經濟體和發展中國家，爭取改革現有國際秩序中的不公之處。中國一直認為自己是當代國際秩序的參與者、維護者和改革者，惟中美希望推行的改革並不完全一致，於是被美國藉機貼上「挑戰基於規則的國際秩序」的標籤。

美國當然不希望以美國為尊的「國際秩序」被挑戰，也難以理解中國含蓄內斂、兼容並包的對外相處方式，不過從近期中美互動來看，中國已愈來愈熟練運用美國「看得懂」的方式與之打交道，譬如直言不諱地當面反駁，又譬如「拉清單」。

堅持走自己的路 惟不能讓別人無路可走

更值得注意的是，世界各國在中美之間所受到的選邊站隊壓力，主要來自美國而非中國。中國當前採取的做法是不主動推高中美戰略博弈激烈程度，明確表示不希望與美國對抗，而是強調合作與公平競爭，尊重不同地區、國家的政策選擇，在美國打造排他性小圈子的同時，力促形成包容性的區域合作框架與制度安排，為區域國家不選邊站隊提供更多空間。

歷史總是驚人的相似，但人「不能兩次踏入同一條河流」。愈是在動盪不安的時代，大國更應有大國的氣量與戰略定力，做世界秩序的穩定之錨而非害群之馬。堅持走自己的路是好事，但不能讓別人無路可走。

作者是時事評論員

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[歐陽五]