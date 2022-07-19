狄志遠：香港不能充滿怨憤！

作為非建制派的議員，我一直關注推動香港的政制發展，包括區議會。筆者了解，不論是政府或立法會，政制民主化都不是其關心事項；但我明白，這是很多香港人心裏的期待。

另一項工作，也是十分困難的，就是社會復和，我今天想在這裏多講這問題。現時香港仍然高度撕裂及分化，特別是政府跟年輕人的對立仍然嚴重。對我來說，社會復和大致有幾個方向。

首先就是政府要聽取民意，以民意為依歸，並向市民交代。這不單有助政府修正政策，使施政貼近民意，而且亦可大大提升政府在市民間的認受性——特別是對年輕人，正如習近平主席所說，就年輕人在學業、職業及置業等方面，都應該要有實質而重大的改善，這才能讓年輕人感覺到政府對他們的關愛。

不過，在今天的處境中，若政府真想跟年輕人復和，可能更具體的，應該考慮對2019年社會事件中被捕、受審的年輕人給予寬大處理，讓年輕人看到政府願意跟他們復和的橄欖枝。2019年社會事件已過去3年，社會亦已經安定下來，政府是時候處理這大群青年人的問題。

期待政府踏出復和第一步

2019年社運後，政府檢控超過2000人，大部分是年輕人，亦有不少是仍然在學的大學生，也有很小量中學生。我一直認為，若是還未受審訊的年輕人，政府是否可以不作檢控，只要求他們簽保守行為？不然就應盡快檢控，免得這群年輕人不斷面對無盡拖延的審訊，不單對他們及其家人帶來極大壓力，也使其沒法計劃自己的未來。這不僅對他們不公平，也必令他們更對政府充滿怨憤。

此外，亦需做好這些年輕人的更生工作。例如若他們在大學未完成學業，政府可願意跟大學商討，讓他們繼續學業？這是人盡其才的意思，讓一群年輕人有重新學習的更生機會，同時亦令他們感受到政府對他們的關懷。

復和是雙向的，但總要有人開始行第一步，我期待政府先行伸出橄欖枝。正如習近平主席說，香港經不起再亂，我想加上一句：香港其實亦經不起年輕人深層的怨氣及怒氣。

作者是新思維主席、立法會議員

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[狄志遠]