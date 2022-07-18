鄭立：安倍被刺 日本經濟政策或巨變

政治家其實是指「自帶巨大影響力，能操控一群人立場與行為的人」。這種人即使沒有官職，也足以團結社會好一部分人，特別是重要的人。像安倍被行刺時，正是在出席宣傳活動，發揮其政治影響力，跟香港某些沒有官職就沒有影響力的攀附者不同，官職對他們來說只是一個附加工具而已。

故此安倍被行刺，而且沒有能繼承的兒子，他一直四處奔走所維持的某種團結，是必然會受影響。

而安倍最出名的政策，應該是「安倍經濟學」，簡單來說就是一個量化寬鬆同時避免引發通脹的政策。這導致日本利率低，物價平穩，日圓貶值，不僅決定了日本這十幾年的環境，同時亦對整個世界經濟構成影響。

量化寬鬆如何不引起通脹？雖然沒有證據，但可想像安倍是有游說企業不要對消費者加價的，日本這十幾年來物價平穩，是企業自律的結果。失去安倍，維持這種自律的力量可能也就消失，日本經濟政策可能出現巨大變化。

美國為對抗通脹，這幾個月的快速加息導致美元短期暴升，全球貨幣包括日圓在內亦因此急速貶值，把長期物價穩定的日本也逼上通脹之路，而且企業亦難以營運，通脹加上企業利潤不足，導致加薪空間不大，民生困苦很快就會顯現。動搖目前政策的誘因已很大，失去安倍更是弱化了抵抗的力量。

雖然以日本人的保守，事情不太像會很快發生，但要提防的是若事情發生了，也會對香港產生巨大衝擊。

作者是專欄作家

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[鄭立]